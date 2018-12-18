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女友在他家激戰前男友！綠帽男遭嗆：她是我的人　狠刺情敵3下...GG了

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車震。（圖／達志／示意圖）

▲謝男發現被戴綠帽後，氣得拿刀砍死情敵。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／新竹報導

一名謝姓男子發現女友和杜姓前男友在租屋處歡愛，讓他氣得毆打女友，並大聲罵杜男「你憑什麼碰我老婆」，杜男則回嗆：「她是我的人」。謝男氣得拿刀往對方右肩猛刺2刀，但杜男沒有認錯，謝男又刺他的腹部一刀，導致杜男送醫不治。新竹地院依殺人罪判他13年徒刑，高院改判為5年10月，但卻遭最高法院撤銷，高院更一審維持13年刑責。

判決指出，謝男曾多次發現女友和杜男有往來，甚至還有發生性關係。對此，謝男的女友也證稱，事發當晚在和前男友歡愛時，謝男突然回家，她因此挨揍，兩個男人也打了起來。

對此，謝男否認有殺人犯意並辯稱，「只是要給他一個教訓」但新竹地院認為，謝男的案例不符合「義憤」的要件，況且謝男還說了給對方5分鐘穿衣服褲子，事後隔2分鐘才走回屋內，與 「當場」的要件不符，因此依殺人罪判他13年徒刑。

高等法院則認為，謝男的行為是「義憤殺人」，認為是杜男不義在先，且謝男也已和對方家屬和解，認定他有悔意，改判他5年10月，但卻遭到最高法院撤銷，而高院更一審則駁回上訴，維持13年徒刑。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：出軌,情敵,前男友,殺人

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