桃園機場明年再增14座自動通關查驗系統　出入境只要12秒！

▲桃園機場明年將再建置14座入出國自動查驗通關系統E-Gate。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場推動各項智慧化措施，大力提升旅客通關效率，明年起將再補助移民署4400萬，在第一、二航廈新建置14座「自動通關查驗系統」，平均證照查驗從45秒縮短至12秒就能完成。另外，桃機在機場捷運A1站的預辦登機服務，海南航空及香港航空也有望加入。

▲交通部航政司司長陳進生。（圖／記者賴文萱攝）

交通部航政司司長陳進生指出，桃園機場今年旅客量將突破4,600萬人次，已超過第一、二航廈設計年容量總和3,700萬人次。為因應持續成長的旅客量，交通部督促桃園機場公司規劃多項智慧化措施，提升機場管理及通關效能，主要措施包括證照查驗系統自動化、自助行李託運、擴大預辦登機服務，以及停車管理智慧化等。

桃機明年起將再補助移民署4400萬，建置14座自動通關查驗系統（E-Gate），證照查驗作業可縮短約73%時間，由平均45秒縮短為12秒就可完成。在機場捷運A1站預辦登機服務，除了現行7家航空公司（華航、華信、長榮、立榮、國泰、港龍、亞航）已在提供服務外，明年可望再新增海南航空、香港航空加入。

▲入出國自動查驗通關系統e-Gate，只要12秒就能完成。（圖／記者季相儒攝）

自今年10月起，在機場第二航廈3樓出境大廳設置自助行李託運櫃檯專區，使用自助行李託運作業可縮短約63%時間，由平均3至5分鐘縮短為1至2分鐘，預期可消化第二航廈30%行李託運數量，未來也規劃於第三航廈中建置。

針對通關部分，桃機今年1月起陸續協調各部會協助改善通關人力、作業、設施層面，已增加214名保全人力協助安檢、尖峰時間全數開啟安檢線及證照查驗櫃檯、要求訂定並落實關鍵績效指標（KPI）等管理措施。

桃機表示，目前尖峰時段安檢平均等候時間已縮短至10分鐘內，國人及外國人入境證照查驗等候平均時間不超過5分鐘及25分鐘。

另外，桃園機場也預計明年6月推出藍芽微定位系統（iBeacon）服務，可依據旅客所在位置不同，即時透過旅客攜帶之智慧行動裝置提供導覽、導航、導購、導流、導資等所需服務資訊。