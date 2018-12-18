孫安佐：我很崇拜館長求評體態！　網敲碗：已私訊看緣分

▲孫安佐自曝崇拜館長，網友幫忙傳私訊希望促成兩人合體。（圖／翻攝自YouTube／Sun Edward）

網搜小組／綜合報導

孫安佐返台第5天就在YouTube頻道分享健身影片，還大方與網友對話，18日凌晨他再次於留言區中提到，自己很崇拜館長陳之漢，如果可以的話，希望對方可以評一下他現在的體態。這段話一公開，許多網友立即幫忙牽線，「我私訊給館長，說不定會開直播說喔」、「剛剛已私訊，接下來就看緣分」，大家似乎都很期待兩人可以合體，切磋健身技巧。

孫安佐將自己的留言設為置頂，一開頭就提到他非常崇拜館長，「我真的滿希望他可以評一下我現在的體態，就算是批評我也一定接受」，網友們好奇追問身高、體重以及體脂肪等資料，他回答「我大概180公分，體重就70（公斤）啊」；這時馬上又有人提問「你不是188嗎」，他則回覆「188公分太誇張了啦」，語氣相當輕鬆。

其實孫安佐這則留言一公開，不少網友立即幫忙「牽線」，光是留言區就有兩人表態已經私訊給館長，接下來就看緣分，搞不好還會開直播回應，「館長應該很樂意，哈哈哈」、「你是不是想上館長的直播？」、「體態好不好我不知道，但應該屌打9成同年齡的了」。

▼▲孫安佐原先看起來很瘦弱，在美國關押260天後返台大秀壯碩身材。（圖／翻攝自YouTube、孫安佐臉書）

不過，關於孫安佐的體格究竟練得如何，一名不具名的健身教練認為，他其實練得很好，成效也不錯，未來如果繼續鍛鍊，絕對可以有更上一層的發展，而且健身在美國很普遍，幫助肌肉成長的食物也容易取得，這應該是他肌肉迅速成長的關鍵之一。

而對比孫安佐在事件爆發前的自拍照，雖然有六塊肌，胸肌卻不明顯，身形也比較單薄，現在則擁有壯碩的胸肌、六塊肌和手臂，簡直判若兩人。如今網友們都很期待孫能和館長合體，互相切磋一下健身技巧。

▼館長目前尚未對孫安佐的邀約做出回應。（圖／記者張一中攝）