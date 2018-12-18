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12歲少女懷孕4個月　「怕被媽媽罵」說謊：遭性侵

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▲▼免費搭乘公車的洛陽市民。（圖／翻攝自中新網）

▲少女稱搭乘公車被壞人尾隨後性侵。（示意圖／翻攝自中新網）

大陸中心／綜合報導

湖南省長沙市一名12歲少女爆出搭乘公車被人尾隨性侵，懷孕4個月，事件引發各界關注。長沙市警察近日調查完畢，少女因為被性侵懷孕完全是假消息，真相是少女和19歲男友多次發生性關係，被發現懷孕後擔心挨罵才說謊。

▲▼12歲少女稱被性侵懷孕 真相曝光：怕被罵說謊。（圖／翻攝自微博）

▲少女到醫院做引產手術。（圖／翻攝自微博）

這名少女的媽媽表示，女兒8月搭公車遇到壞人尾隨性侵，又不敢告訴父母，事後月經沒來，也只當做「剛來潮可能有些不規律」，於是一直到懷孕4個月才察覺，「自己太不稱職了」。少女在公安機關人員與媽媽陪同下到醫院，引產手術已順利完成。

警方調查後發現，少女口中的壞人根本不存在！據了解，少女和一名19歲的白姓男子透過遊戲認識進而發展戀情，兩人在8月至11月期間，多次於白男的住處發生性關係，之後少女被媽媽發現懷孕，擔心挨罵才編出「被壞人性侵」的假消息。

白男被刑事拘留後則拍影片道歉，因為自己的不負責，給兩個家庭帶來這麼大困擾，心裡很愧疚，「希望她們家裡的人不要介意，我也是個不懂事的少年」，通過自身經歷也想告訴大家「克制自己」的重要。看完道歉影片，網友相當傻眼，「臉呢？怎麼著你還打算讓人家原諒你」、「都19歲了還是個不懂事的少年，服氣」。

▲▼12歲少女稱被性侵懷孕 真相曝光：怕被罵說謊。（圖／翻攝自微博）

▲白男表示「我也是個不懂事的少年」，向家屬道歉。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：性侵,假消息,假新聞,懷孕,網戀

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