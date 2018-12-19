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江宜樺台大演講被學生怒嗆　柯志恩：顯然是經過計畫的！

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▲▼江宜樺赴台大演講遭包圍。（圖／翻攝游騰傑臉書）

▲江宜樺演講到一半被包圍，場面一度失控。（圖／翻攝游騰傑臉書）

生活中心／綜合報導

行政院前院長江宜樺18日到台大演講時被學生包圍抗議，台大校方表示，台大歡迎並尊重各種不同意見在此進行交流，但應理性並且不應阻撓他人意見之表達。國民黨籍立委柯志恩認為，整起事件顯然是經過計畫的，台大應該出來說清楚。民進黨立委許智傑則說，江做過的事情，一輩子都會留在歷史上面。

江宜樺18日應台大政治學會之邀，以「政治哲學可以改變世界嗎？」為題發表演講，後來報名人數突然暴增，主辦單位還將演講場地改到社科院101教室（和碩講堂），沒想到報名學生是來抗議的，在現場大喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」。

▲▼學生在走廊等江宜樺。（圖／翻攝游騰傑臉書）

▲抗議學生在走廊等江宜樺。（圖／翻攝游騰傑臉書）

對於突如其來的抗議事件，台大方面回應，作為知識學習的場域，台大歡迎並尊重各種不同意見在此進行交流，但應理性並且不應阻撓他人意見之表達，在自主自由的前提下，校方也會適度維持秩序，保護參與者的權益並維護師生安全的態度不變，確保台大理性的互動空間。

「顯然整個事件是經過計畫的！」立委柯志恩今（19）日在立院教育委員會被問到此事，她質疑，雖然每個人都有表達自己意見的權利，但上百個學生真的都是台大的學生嗎？真正的訴求是真的要把江宜樺趕出校園嗎？參與的學生有必要讓大眾了解，「否則對於一個被邀請來演講的老師，用這樣的方法被對待，我想應該很多人都會有一些疑問的。」

▲▼立委柯志恩回應江宜樺遭抗議。 （資料圖／記者崔至雲攝）

▲立委柯志恩19日在立院教育委員會受訪。 （資料照／記者崔至雲攝）

據了解，抗議事件中帶頭學生曾經參加過謝長廷的新文化基金會的受訓，被質疑是政治學生或紅衛兵再現。柯志恩也說，一片紛亂當中，大家都不清楚事件的原由，所以台大政治系或主辦單位，都應該站出來把這件事情釐清楚，讓大家知道是怎麼一回事，否則台大就會被認為是對演講者不禮貌。

對此，教育部長葉俊榮也回應，大學是追求知識的場域，學校邀請貴賓進行演講，以學校的角度，大家應該以予尊重，雖然可能有不同的想法、看法，但還是應該要以予尊重。

至於台大已經超過500天沒有校長，甚至申請「全世界沒有校長最長大學」的金氏世界紀錄，柯志恩表示，台大如果很聰明的話，就把管中閔鎖在台大，不要讓他在外面趴趴走，「不就可以不用管太多的政治事件嗎？」她說，葉部長應該依照遴選委員會的想法依法聘任，這才是讓台大有校長，讓台大回歸正軌的正確方法。

▲▼▲▼立委柯志恩回應江宜樺遭抗議。 （資料圖／記者崔至雲攝）

▲柯志恩受訪。 （圖／記者崔至雲攝）

民進黨立委許智傑也表示，所有的事情「歷史都會留下紀錄」，當有學生對體制不認同時，就應該多加溝通，而當時又遇到院長下令警察打人的事件，所以學生才會有今天的反應，「這是顯現出他（江宜樺）所做過的事情，一輩子都會留在歷史上面，讓歷史去考驗他」。

另外，對於18日晚上場面過於激動，許智傑認為，學生可以用舉牌表達意見，不需要去衝撞昨天的場合，但是適當表達意見是可以的，只是沒有衝撞的必要。

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關鍵字：江宜樺,台大政治系,柯志恩,許智傑,抗議,太陽花

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