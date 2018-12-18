鬆口選總統？朱立倫最後一次市政會議燦笑：我的目標很清楚

▲新北市長朱立倫最後一次市政會議。（圖／新北市政府提供，下同）



記者羅婉庭／台北報導

新北市長朱立倫18日主持任內最後一次的市政會議，他心情相當好，受訪表示，「25號之後我就是市民，25號大家對我的期待也很清楚」，他一定全力以赴，首度鬆口，透露出2020參選總統的意願。

朱立倫表示，開過413次的市政會議，最後一個禮拜即將要畢業，但是還是珍惜每一天、每一小時、每一分鐘，有機會為市民服務，也感恩市民讓他有這樣一個機會，所以他還是全力以赴，把這些所有的市政工作做好，相信每一位同仁都一樣的心情。

對於他近日把「25號之後會更努力」掛在嘴邊，被解讀為更努力拚總統大選，朱立倫表示，「12月25號以前我是市長，我還是一切目標以市政為主，25號之後我就是市民，那大家對我的期待也很清楚，我的目標也很清楚」，一定全力以赴，那目前當然就是把市政工作做好，那能說的就是這樣，一切25號以後再詳細跟大家說明。

對於卸任後是否下鄉累積「政治能量」，朱立倫則笑說，現在都說完了，他25號就不用再說了，25號跟大家報告。

針對侯友宜市政延續與小內閣名單的部分，是否有向他請益，朱立倫回應，侯友宜有跟很多朋友也諮詢過、討論過，他會邀集來自「各界的優秀的人才加入我們的市府團隊，我相信侯市長團隊一定是嶄新亮麗，很有創新能力、很有執行力的一個新的團隊。



朱市府團隊是否會留下來繼續幫忙侯友宜，朱立倫說，沒有屬於朱市府的團隊，因為他多團對中絕大部分都是事務官、公務員，那這些事務官、公務員從不管周錫瑋時代到現在都是一致的，所以這些優秀的人才都會全力的為市政打拼，在侯友宜帶領之下，他們都會繼續努力。