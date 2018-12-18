騙扁黃琪中風「坐著輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

▲收容人懇親會，黃琪男扮女裝。（圖／東森新聞）



突發中心／綜合報導

曾以塔羅牌算命詐騙前總統陳水扁的少年黃琪2018年後開始神隱，今現身台北地院卻驚傳中風，坐著輪椅出庭，甚至語言表達有障礙，連長相都判若兩人。對此他的母親淚灑法庭，「希望兒子死掉算了，想切斷關係。」讓一旁的黃琪激動大喊「不要、我不要」。

黃母哭著告訴法官，黃琪在家中常常情緒不穩，今年8、9月開始就無法行動，連吃飯都沒有辦法好好吃「希望可以切斷關係，他死了算了」。目前黃琪沒有繼續服藥，也沒有按時回診。

黃母還說，自從黃琪搬回來跟她一起住在蘆洲的分租雅房後，其他房客就一直很不諒解，希望我們母子能夠搬走；2個人只要一對話，黃琪就會突然大發脾氣，把飯揮掉弄得到處都是「我真的受夠了」。

黃母一席話讓一旁的黃琪情緒突然激動，坐在輪椅上不停擅抖、嚎啕大哭「不要、我不要死、我不要回家」，需要2、3位法警壓制才能讓法庭繼續。對比過去的黃琪簡直判若兩人，體態明顯比過去胖了一圈，但整個人非常憔悴，根本沒有能力回應法官問題。

黃琪15歲時因替前總統陳水扁算塔羅牌聞名，但事後戳破根本是場騙局；2010年又被控假冒某投資公司副總經理，詐騙投資100多萬元，遭判刑1年2個月；1年後又假冒頂新集團少東魏宏帆，申辦美國運通無限卡，盜刷612萬元得逞；又以蔡佳玲的名義，以低價入住喜來登酒店、晶華酒店、國泰商旅等五星飯店，

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