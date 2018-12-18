想跟你做朋友！色狼伸手兩度襲臀OL　居民：整個公園都知道

社會中心／綜合報導

「你幹嘛！」新北市土城一名27歲的李姓男子日前下午在街上遊蕩，碰巧看見一名OL停妥單車正準備回家，立即上前搭訕「我想跟你做朋友」，還伸手兩度襲臀，氣得OL忍無可忍，報警將李男扭送警局，堅持提出告訴。法官認為李男罪證明確，且被害OL拒絕和解，依法判李拘役40天，可易科罰金4萬元。

▲長髮OL才剛到家正準備要停單車，李男就突然從身後出現搭訕。（圖／東森新聞）

警方調查，當時留有一頭秀麗長髮、身材窈窕的年輕OL下班騎著單車返家，正要將車停好，李男就騎著機車出現在身後搭訕，頻問「我想跟你做個朋友，好不好？」OL覺得對方怪怪的便不多加理會，怎料李男竟趁隙伸手朝她的臀部摸了一把，OL受到驚嚇，立刻轉頭大聲喝斥「你幹嘛！」

李男見OL生氣後急忙出言辯解，但被害女子不願理會，冷回「我不想（跟你當朋友），你走開可以嗎？」但李男食髓知味，悄悄挪動位置，冷不防又伸手再朝OL臀部摸了一下，這次OL再也無法忍受，氣得報警將李男扭送警局，堅持提出告訴。

▲OL拒絕李男的搭訕，沒想到竟遭兩度襲臀。（圖／東森新聞）

鄰近的住戶接受《東森新聞》記者採訪時，對這起襲臀案記憶猶新，「（李男）就從這邊衝了過去，摸了人家兩下子，公園大家都知道！」警方指出，李男年紀輕輕卻整天無業、遊手好閒，還到處惹事生非，是地方上的頭痛人物。這次李男因襲臀遭到法辦，法官也當庭告知「你害她心理受創，人家女生不願跟你和解」，當場判處李男拘役40天，可易科罰金4萬元。

▲警方表示，27歲的李男無業，是地方上的頭痛人物。（圖／東森新聞）