變態男女殺嫩妹做「人肉餡餅」：像牛肉很好吃！還餵死者女兒

▲巴西3男女都是食人魔，共同殺害了3名女性。（圖／翻攝自9news）

記者錢玉紘／綜合報導

巴西發生一起超驚悚的食人魔凶殺案，男子內格蒙特（Jorge Beltrao Negromonte da Silveira）、他的老婆伊莎貝爾（Isabel Pires ）以及小三布魯娜（Bruna Cristina Oliveira）共同犯案，他們引誘年輕女性擔任保母，接著把對方分屍吃掉，還將人肉做成餡餅拿到街上賣。



「每日郵報」報導，三人至少已經聯手殺害了3名年輕女性，謊稱要提供保母的工作，將受害者引到家中之後加以謀殺，還會先舉辦嚇人的「淨化儀式」，接著伊莎貝爾把死者身上的人肉做成墨西哥式燉菜，或是傳統肉餡餅，除了自己吃之外，她還跟布魯娜一起把這些食物拿到酒吧或餐廳，有些還分送給鄰居。

內格蒙特曾用鐵鎚和殺魚刀謀殺一名17歲的女性，當時受害者18個月大的女兒就在旁邊看著，隔天中午，他們還餵這個孩子吃媽媽的肉當午餐，之後把這個孩子當成自己的撫養。殺了人取下肉之後，三人會把骨頭埋在自己家的後院。

另一起謀殺案裡，伊莎貝爾邀請一名女性到家中，稱要給對方聽聽「上帝的話」，接著內格蒙特就從背後，一刀往該女的喉嚨刺下去，另一名受害者也年僅20歲。

這起事件在當時震驚全球，三人皆在2012年遭到逮捕，在法庭上，內格蒙特辯稱，他殺的這些女性將來都會生出竊賊和小偷，他們只不過是在幫忙「淨化世界」，除掉那些未受教育、充滿負能量的人，降低過剩的人口。他們更相信，吃這些受害者的人肉可以淨化自己的謀殺的罪行。

警方當時在三人的住家後院找到受害者部分遺體，還發現一本內格蒙特寫的約50頁的書，名為「精神分裂症的啟示」，內容提到，他時常會聽到許多聲音，對於殺害女性感到很著迷，其他內容包含黑魔法、凌虐和吃人肉等等。

在一段2015年於監獄的訪問中，內格蒙特形容妻子與小三做的這些菜色「很好吃」，通常一個人可以吃3到4天，他們三人會午餐和晚餐都吃，「人肉對我來說，又跟牛肉沒什麼兩樣，吃起來也一樣」。

這起案件在昨日開庭審理，最後內格蒙特被以雙重謀殺、隱瞞罪刑、毀滅屍體和強盜等罪名起訴，判刑71年，妻子伊莎貝爾則被判68年，小三布魯娜遭判刑71年又10個月。