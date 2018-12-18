1219好星運開關│巨蟹開好運，為水瓶打打氣

文／靈機文化

12月了，2018走入尾聲，你還滿意今年的自己嗎？給一整年的努力，畫一個完美的的句點吧！

【牡羊】 【金牛】 【雙子】

【巨蟹】 【獅子】 【處女】

【天秤】 【天蠍】 【射手】

【魔羯】 【寶瓶】 【雙魚】

牡羊座

自以為擁有財富的人，其實被財富擁有

【整體運勢】★★★

今日整體運勢中平，最近過節氣氛濃厚，建議單身者可以多外出與朋友聚餐，也許有機會認識到不錯的對象，總比老是被動等待的好呦！

【工作運勢】★★

今日工作運勢方面要注意文件方面的存檔呦！容易出現工作檔案備份不完全，或者檔案消失喔！

【感情運勢】★★★

今日感情方面單身者建議多往美式餐廳或酒吧，這類型熱鬧氣氛的場合，比較有機會遇上和拍對象。

【財運運勢】★★★★

今日財運方面有不錯的獲利機會，之前遺忘許久的投資，近日建議多多觀察一下，出現好的時機點做收了喔！

幸運色►黃色

好運數字►6

商談指數►2

開運方位►東方

吉時►上午八時

金牛座

社會上要想分出層次，只有一個辦法，那就是兢爭，你必須努力，否則結局就是被壓在社會的底層

【整體運勢】★★

今日整體運勢平平，健康方面容易亮紅燈，在腸胃道方面容易出現腹瀉腹痛的情形，建議要多多注意飲食，和生活作息要調整好。

【工作運勢】★★★★

今日職場方面運勢旺，雖然身體容易出狀況，但工作表現依然努力，使的主管對你映像加分喔！

【感情運勢】★★★

今日感情方面運勢中等，另一半比較容易出現焦慮不安的情緒，建議你要對另一半多給予關心與安全感喔！

【財運運勢】★

今日財運普通，建議不要隨便借錢給同事或朋友，因為很容易出現對方忘了，你也不好意思去要的狀況喔！

幸運色►黑色

好運數字►1

商談指數►2

開運方位►東方

吉時►上午八時

雙子座

戀愛不是慈善事業，不能隨便施捨

【整體運勢】★★★

今日整體運勢中上，耶誕氣氛濃厚讓你心情特別雀躍，你喜歡溫馨熱鬧的感覺，有機會可以花點心思裝扮家中環境，使你沈浸在幸福裡呦！

【工作運勢】★★★

今日職場方面運勢中平，與同事間有共同合作的機會，不過容易出現意見相左，建議聽聽雙方想法，截長補短。

【感情運勢】★★★★

今日感情方面運勢不錯，有機會與自己的另一半討論購屋置產方面的事，意味著兩人越來越認真哦！

【財運運勢】★★

今日財運方面普通，適合去研究一些房產資訊，作為未來購屋買房計畫的參考哦！但先不建議立刻決定買哦。

幸運色►咖啡色

好運數字►1

商談指數►2

開運方位►東南方

吉時►下午六時

巨蟹座

快樂的人，不為失去的憤憤不平，只為還擁有的感激不已

【整體運勢】★★★★

今日整體運勢不錯呦！接近年底的時間，特別期待收到豐厚的年度獎金，建議你抱持樂觀平常的態度去面對，就不會心情大起大落喔！

【工作運勢】★★★★

今日工作運勢不錯，順心如意，建議工作目標可以設定得高一些，讓你越做越有勁，而且更喜歡工作呦！

【感情運勢】★★★★

今日感情運勢不錯呦！新婚夫婦在感情上濃情蜜意，若想要生小孩的夫妻，可以趁火熱追擊呦！

【財運運勢】★★★

今日財運方面不錯呦！有機會在之前長期存放的定存可以領出來了，讓你看見一些不錯收益呦！

幸運色►黑色

好運數字►5

商談指數►3

開運方位►西南方

吉時►下午三時

獅子座

有眼界才有世界，有實力才有魅力

【整體運勢】★★★★

今日整體運勢中等，做事情不慌不忙的態度，能夠為你解決許多棘手的突發狀況，與同事相處上建議可以多為對方設身處地著想。

【工作運勢】★★★★

今日職場方面運勢不錯，建議運用換位思考，你在處理事情上會更順利喔！而且越做越順喔！

【感情運勢】★★

今日感情方面可能會波折比較多，與另一半之間可能容易產生感情誤會，甚至鬧出三角風波喔！

【財運運勢】★★★★

今日財運方面還算不錯，在投資方面可以嘗試一些新興市場，說不定可以賺到一筆不錯的財富呦！

幸運色►淺藍色

好運數字►7

商談指數►2

開運方位►西南方

吉時►中午十二時

處女座

螢火蟲的光點雖然微弱，但亮著便是像黑暗挑戰



【整體運勢】★★★★

今日整體運勢不太順，在工作上可能會出現突發狀況，投資方面也可能突然現金套牢，建議你要樂觀面對所有問題，不要過度恐慌。

【工作運勢】★★★

今日職場方面運勢不順，容易遇上突發狀況讓你手忙腳亂，建議心態要調整並尋求協助幫忙。

【感情運勢】★★★★

今日感情方面運勢不錯，與另一半相處上建議多以和氣方式溝通，不要對對方過度挑剔，才會感情幸福喔！

【財運運勢】★★★★★

今日財運運方面受到財神爺的眷顧，有不錯的好財運，很可能突然收到一筆很棒的年度獎金，讓你超級意外呦！

幸運色►銀色

好運數字►6

商談指數►2

開運方位►東西方

吉時►上午七時





天秤座

人只有丟棄了那些身外之物，才會獲得心靈的空間

【整體運勢】★★

今日整體運勢中平，心情隨性做事瀟灑，在工作方面容易出一些細節上的錯誤，生活中可能出現服裝不修邊幅，在工作場合可能失禮喔！

【工作運勢】★★★

今日工作運勢平順，但是工作態度建議要保持專業與積極，比較不會失去儀態與工作應有的狀態。

【感情運勢】★★

今日感情運勢方面普通，容易以自我為中心而稍微冷落身邊的人，單身者可能因此感情絕緣無桃花。

【財運運勢】★★

今日財運方面建議努力工作別亂花錢，容易因為年底百貨促銷失心瘋，亂買東西把卡刷爆喔！

幸運色►黃色

好運數字►2

商談指數►1

開運方位►東方

吉時►上午十時

天蠍座

成功不在於是否拿到好牌，關鍵在於在於能否將手中的壞牌打好

【整體運勢】★★★

今日整體運勢中平，容易在工作上有些困難和難以自己處理的問題，建議可以請同事幫忙一起協助處理，都會得到好的幫助喔！

【工作運勢】★★

今日工作方面運勢中平，容易在一些問題點上鑽牛角尖，放輕鬆看待再請教同事，很快問題就會解決囉！

【感情運勢】★★★★

今日感情運勢不錯，單身者與曖昧對象有近一步的發展空間，說不定會相約去近郊旅行，也可瞭解彼此個性呦！

【財運運勢】★★★

今日財運方面運勢中等，投資理財不隨便的你，適合趁年底整理這一年的財務狀況，會找出更棒的理財模式喔！

幸運色►酒紅色

好運數字►3

商談指數►2

開運方位►西南方

吉時►下午三時

射手座

創業要找最適合的人，不一定要找最成功的人

【整體運勢】★★★

今日整體運勢不錯，感情方面有起死回生的跡象，與另一半或者前任的感情漸漸修復，建議可以一起從事戶外休閒活動，可以拉近彼此距離。

【工作運勢】★★★

今日工作運勢順利，一切都在計畫中進行，雖然不時可能會出現意外插曲，但同事很快就出面幫忙協助。

【感情運勢】★★★

今日感情方面運勢不錯，若想複合或者挽救戀情的人，今日適合主動出擊，裝傻攻勢讓對方心軟。

【財運運勢】★★

今日財運方面建議要學會克制花錢方式，不要因為網上便宜什麼都買，買到最後可是一點也不便宜呢！

幸運色►白色

好運數字►6

商談指數►2

開運方位►東方

吉時►上午八時

摩羯座

坎坷的遭遇和苦悶的心境，都可以構成堆動你的力量

【整體運勢】★★★★

今日整體運勢不錯，心情開闊心想事成，特別在財運方面，最近如果有想投資生意或者朋友合夥，都會相當順利，在土地上也會讓你找到喜歡的選擇。

【工作運勢】★★★★

今日工作運勢運勢不錯，有與重要長官開會進行重要會議的可能，建議要備齊電子資料，以免突然檔案消失。

【感情運勢】★★

今日感情方面與另一半關係有點陌生，因為忙於工作的事，少了對一半虛寒問暖，會讓對方稍微傷心呦！

【財運運勢】★★★★★

今日財運方面不錯，想要投資生意的話，建議可以與有信用的好朋友合夥，會有不錯的合作結果。

幸運色►藍色

好運數字►7

商談指數►3

開運方位►西南方

吉時►下午四時



水瓶座

只有行動，才是滋潤你成功的食物和泉水

【整體運勢】★★

今日整體運勢不錯，在想法上特別靈活，適合運用在工作創意上，以及生活環境的佈置，會有不錯的效果喔！不過建議做事要有持續力，容易三分鍾熱度。

【工作運勢】★★★

今日工作運勢不錯，一早便有很不錯的開始與計畫，但容易熱情一過就不了了之，建議多有點耐心。

【感情運勢】★

今日感情方面運勢普通，容易喜歡一些毫無可能的對象，讓自己呈現一直在感情上崇拜偶像的感覺。

【財運運勢】★

今日財運方面運勢不佳，容易誤信旁門左道，相信不切實際的賺錢機會，建議不要太天真以免錢財流失。

幸運色►咖啡色

好運數字►2

商談指數►1

開運方位►西南方

吉時►晚上八時

雙魚座

回頭其實身後也寫著前方要走的路

【整體運勢】★★★

今日整體運勢普通，在職場上容易被同事或者下屬扯後腿，建議自己今日要多多自立自強，以免到時候工作突然開天窗可是要挽救都難了。

【工作運勢】★★

今日職場方面容易被陷害，建議工作必須再三自己確認，以免發生問題時，可是矛頭指向你喔！

【感情運勢】★★★

今日感情方面運勢中等，與另一半適合特地營造有浪漫氣氛的約會，去將兩人先前較疏遠的距離拉回來。

【財運運勢】★★★

今日財運方面普通，建議儲蓄方面可以選擇定存，或者保單式的儲蓄險，強迫自己存錢做人生規劃。

幸運色►藍色

好運數字►2

商談指數►2

開運方位►西南方

吉時►下午四時