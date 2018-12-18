能上下左右移動！革命性「雲霄飛車電梯」　無方向限制無電纜裝置

實習記者鄭佩玟／綜合報導

隨著高樓大廈逐漸增高，傳統電纜式電梯也漸漸出現設計的極限，一台革命性的電梯就這樣橫空出世。英國研發出可以在大樓外部運轉的電梯「SkyPod」，不需要電纜裝置，即可任意垂直或水平、甚至是能環型在大樓外移動，就像雲霄飛車一般。

綜合外媒報導，前幾年德國的Thyssenkrupp公司才研發出世界上第一個可水平移動的電梯系統「MULTI」，完全沒有鋼索，可以上下左右行走，且讓多台電梯同時在一個通道中運作。電梯被設在軌道上，再由線性馬達驅動、以磁場加速，運輸速度比一般電梯更快，原理如同磁浮列車，把人送到指定的地點後，它就會自行水平移動到那個樓層的入口，省下許多時間。

如今英國的PLP Architecture公司，研發一了個更加顛覆的電梯叫做SkyPod，它可以像雲霄飛車一樣，沿著大樓外預製的軌道跑，且一條軌道上有多個這種「車廂」，一個接一個的循環跑動。

SkyPod的電梯車廂就像是一個太空艙，內置類似陀螺儀的裝置，無論如何轉動都會保持水平，因此坐在裡面便不會頭暈眼花，可以舒服的欣賞窗外美景。不僅如此，它還能根據人流及時調整速度，更有效率的同時，也避免撞車。

有了這種電梯系統後，將改變未來摩天大樓的設計，傳統電梯都是在建築物以內，SkyPod卻掛在建築物外，讓建築物設計將不再受到限制，這個循環能避免大樓需要空出一大塊的電梯升降空間，因為電梯可以到任何想到的地方，儘管不知多久會普及，仍然值得期待。

▼SkyPod。（圖／翻攝自YouTube）