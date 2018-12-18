通緝犯揪室友偷16萬集鈔本　稱「很好脫手」卻栽了...

記者邱中岳／台北報導

北市一間孔太太郵幣社日前傳出遭2名竊賊抱走價值16萬的集鈔本，於是警方鎖定北市集郵社加強盤查，而在13日鎖定1名嫌犯在大同區出沒，於是16日返回店內查訪，當場發現該名嫌犯帶著鈔票銷贓，經詢2嫌為室友關係，因缺錢吃飯才會鑄下大錯，警方查出2人並非首次犯案，落網還說「這個很好脫手」。

▲警方在2嫌租屋處發現未脫手的鈔票。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，46歲的柯姓男子與因竊盜罪遭通緝的43歲劉姓男子，同住在一間分租套房內為室友關係，但沒想到2人因缺錢吃飯，於是鎖定牯嶺街一間「孔太太郵幣社」，花7秒抱走價值16萬的集鈔本，警方獲報後，鎖定北市郵幣社、套幣社等店家，竟在查訪南京西路一間套幣社時有重大發現。

▲嫌犯偷走價值16萬的集鈔本，但因脫手不易遭警方鎖定就逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器，發線監視器內男子身形與柯男幾乎吻合，16日為了詢問老闆更詳細資料，返回店內正巧碰見帶鈔票準備「銷贓」的柯男，柯嫌遭搜出準備脫手的鈔票，當場坦承犯行，並帶警方返回中和租屋處，警方一進門便認出另名劉姓共犯，並起出剩下的鈔票，隨即將2人帶回偵訊，訊後分依竊盜、竊盜通緝等罪嫌送辦

警方表示，2人並非第一次偷集郵幣，之前也曾偷過這類的特殊郵幣銷贓，直言「蠻好脫手的」，但沒想到這次這麼快就被逮，警方也呼籲，民眾務必注意財不露白以及出入小心，切勿因一時大意，成了歹徒覬覦的目標。

▼警方帶著柯嫌返回租屋處，正巧捕獲正在睡覺的劉嫌，並起出未賣出的特殊鈔票。（圖／記者邱中岳翻攝）