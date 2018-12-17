史上最多種類！「日本青森蘋果」來了　量販、超市上架開賣

▲由於果農對品質的堅持，讓青森蘋果被讚賞為世界第一品質的蘋果。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

每到12月就是品嚐香甜多汁蘋果的最佳時機，像是來自日本本州最北端的青森蘋果，更是受到許多台灣民眾喜愛。對此，今年各家量販、超市業者紛紛開始搶賣，像是家樂福更引進史上最多種類的青森蘋果。

日本青森縣一年產出約15億顆，約46萬噸蘋果，排列可繞地球三周。其中，每年銷台約3萬噸，是青森蘋果最大出口國。由於青森縣緯度較高，雪多、溫差大，產出的蘋果水分多、脆度高、甜度夠，鮮甜爽口的口感深得台灣消費者的喜愛。

對此，家樂福這次首度與日本青森縣合作，自12/19正式開賣10款青森蘋果，包含特級金星、蜜富士、大紅榮、千雪、小蜜富士、套袋富士、陸奧(慕姿)、世界一等品種，每顆重約250～350克，而價格偏中價端，期望業績有望較同年成長5成以上。

而愛買則自11月即推出日本青森toki蘋果，因其品質跟價格CP值高，所以今年銷量更衝破紀錄平均兩週賣出十萬顆。預計12/26起再推出日本青森蘋果共9款，包括千雪、名月、王林等品種；並自即日起賣場已有販售世界一、金星、蜜富士等品種。

另外，全聯也首次與青森蘋果對策協議會合作，於今年12月攜手舉辦「青森蘋果節」，帶來日本最優質的人氣蘋果。除了裸賣、2入包裝外，今年還強打「箱購」8入的選擇，滿足消費者年節送禮需求；同時為推廣青森蘋果，即日起至明年1月13日將於20間門市舉辦試吃活動。