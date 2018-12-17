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緩解巨債危機！印度金援馬爾地夫430億　莫迪：隨時幫助親密盟友

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▲▼ 印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

▲印度總理莫迪宣布金援馬爾地夫14億美元。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

馬爾地夫（Maldives）前總統雅門（Abdulla Yameen）在任期間和中國大陸合作「一帶一路」計畫，展開多項基礎建設，也欠下約15億到30億美元（約462億到924億台北），導致國庫無力償還。印度總理莫迪（Narendra Modi）17日和馬爾地夫新任總統索利（Ibrahim Mohamed Solih）會談後決定，透過預算援助、換匯協議和優惠信貸等方式，提供14億美元的財政援助，暫時緩解債務危機。

根據《路透社》報導，中國大陸已幫馬爾地夫建造一座連接首都馬利（Male）和主要機場的海橋，也正在開發新的機場，並在海上建立人造島嶼及島上的房舍。索利從前任總統雅門手中交接的負債資料，儘管是最保守估計的15億美元，也已經超出國內GDP的4分之1，嚴重拖垮國庫。

▲▼馬爾地夫反對派總統候選人索利（Ibrahim Mohamed Solih）。（圖／路透社）

▲馬爾地夫新總統索利上任後開始檢討前朝的政策。（圖／路透社）

為了解決巨債問題，索利上任後積極修復鄰近的南亞強權印度的關係，他表示已經和印度簽署貿易、衛生和國防方面的合作協議。據官員表示，未來印度將透過聯合巡邏和空中監視來協助馬爾地夫的國防安全。

莫迪表示，美好建設背後的隱憂是龐大的債務問題，可能導致國庫空虛、失去領土，為了阻止中國大陸在印度洋持續拓展外交影響力，甚至在小島上建設前哨基地，印度隨時準備幫助親密的鄰友馬爾地夫，畢竟雙方都不希望自己的領土被用來對付彼此。

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關鍵字：馬爾地夫,印度,中國大陸,一帶一路

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