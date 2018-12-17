總統也找他諮商！巴西「神醫約翰」靈療師涉性侵300女　通緝後主動投案

▲巴西知名靈療師法利亞遭控性侵，通緝後主動投案。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

巴西一名被稱作「神醫約翰」的知名靈療師法利亞（Joao Teixeira de Faria）日前遭指控藉治療之便性侵超過300位女性患者，警方14日發出逮捕令，隔天正式下達通緝。法利亞被裁定為通緝犯後一天，17日即主動向當局投案，接受司法審判。

根據《路透社》報導，76歲的靈媒法利亞自1976年以來，在首都巴西利亞附近戈亞斯州（Goias）的小鎮上開設一家精神中心，為來自世界各地的信徒進行靈療，其中不乏政商名人。美國電視名人歐普拉（Oprah Winfrey）在2013年曾播放法利亞治療的影片，讓法利亞的名氣扶搖直上，甚至巴西近幾任總統都找過他諮商。

▲法利亞的精神中心每天都有絡繹不絕的人潮。（圖／路透）

法利亞的性侵醜聞是在當地媒體播出調查報導後被揭發，節目中數名女性出面指控，在治療過程中被要求幫法利亞自慰以及口交。報導一播出，引發熱烈迴響，戈亞斯州檢察官辦公室表示已經收到來自巴西各地，甚至是澳洲、比利時、玻利維亞、德國、瑞士和美國等300多份類似的投訴。

儘管多名女性指控性侵，真正讓巴西當局關注的原因是，法利亞在12日突然從數個銀行帳戶中領走3500萬巴西雷亞爾（約2.75億台幣）。為了避免法利亞轉移財產潛逃出境，當局決定14日發出逮捕令，並在隔天下達通緝。

法利亞主動投案後仍堅稱自己的清白，表示將交由司法來做公正的審理與判決。據了解，性侵指控一旦成立、定罪，將會判處10年徒刑，如果受害者中還包括弱勢人士，最長可能判處15年有期徒刑。法利亞的辯護律師表示，會盡力爭取讓法利亞交保，並改為居家監禁。