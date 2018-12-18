「你不聽話在學校日子很難過」　他遭學長性侵找5國中學弟洩欲

▲加害人過去就讀國中部時曾遭學長性侵，結果他升上高中部後，竟也對學弟伸出魔掌。

圖文／鏡週刊

南部一所結合國中、高中職的宗教中學，驚爆校園連續性侵案！一名住校的高二學長，在今年8月間於校園的宿舍以及浴室內，分別對5名同樣住校的國中部學弟性侵，其中包括一名智能不足者。而校方在知道這件事後不但未通報警方，甚至想掩蓋這起醜聞，企圖私了，直到有被害學生休假返家時，行為異常，又躲在房間哭泣，經家長追問才知道孩子在校遭到性侵。警方獲報後主動介入偵辦，這起校園性侵醜聞才曝光。

▼加害人在學校內的浴室，多次強迫學弟為他口交得逞。

本刊調查，性侵5名學弟的高二學長「小進」（化名），過去在就讀該校國中部時，也曾遭高中部學長性侵，沒想到之後性情大變，小進升上高中部後，竟也鎖定國中部學弟，分別在男生宿舍及浴室中，對學弟伸出魔爪逞欲。

本刊調查，今年8月間，小進鎖定國中二年級的學弟「阿乖」（化名），藉口邀約阿乖去浴室，結果就威脅阿乖幫他口交，阿乖不從，小進就威脅「你不聽我的話，在學校的日子會很難過。」阿乖被嚇得只好照做，小進得逞後，認為國中部的學弟都很聽話，應該很好操控，於是膽子越來越大，開始在學校四處「獵豔」。

▼男生宿舍也成了加害人性侵學弟的地點之一。

過沒幾天，小進在假日又找上了國二的「阿和」（化名）到他宿舍說要聊天，阿和進了宿舍後，小進先和他聊天，問了阿和一些學校上課的事，接著，阿進開始對他毛手毛腳，撫摸臉龐，阿和將阿進的手撥開，但卻遭阿進斥責「你最好乖乖聽話，不然我就揍你。」結果阿和除了被迫口交外，還遭小進性侵得逞。

接下來，小進竟跑去國中部的宿舍浴室找落單的學弟，直接威脅學弟幫他口交，學弟不從，小進仍用相同的手法恐嚇學弟得逞，並警告學弟不能對任何人說。不但如此，小進甚至鎖定國中部一名智能不足的學弟，半哄半騙的將他誘騙到宿舍中，先要求學弟幫他口交，接著直接性侵得逞。

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