19歲女喝掛...詭異亂晃「進冰櫃凍死」！媽怒告飯店求償15億元

▲珍金絲喝醉後在飯店內閒逛，走路很不穩。（圖／翻攝自YouTube／The Truth Austin）

記者錢玉紘／綜合外電報導

美國芝加哥的19歲女孩珍金絲（Kenneka Jenkins）日前到飯店參加派對，疑似是因為喝醉，自行走到廚房的冰櫃裡面，最後慘被凍死。現在，珍金絲的母親對飯店提告，認為飯店太晚尋人，且沒做好相關保護措施，要求賠償5000萬美元（約台幣15.5億元）。

這起案件發生在去年9月，珍金絲和朋友到位在羅斯蒙特（Rosemont ）的皇冠廣場飯店（Crowne Plaza Hotel）開趴，但朋友們在當晚發現她失蹤了，之後聯絡其家人並報警，大約過了24小時，也就是隔天早上，她的屍體被發現躺在廚房的冰櫃裡面。監視器畫面拍到，派對當天凌晨兩點多時，喝得醉茫茫的珍金絲獨自在飯店的廚房附近閒逛，走路搖搖晃相當不穩，

由於這樣的死法太過離奇，監視器畫面也未拍到冰櫃附近的死角，當時珍金絲的家人朋友都無不相信是意外，網友們也指出疑點重重，甚至懷疑可能是謀殺，她的母親泰瑞莎（Tereasa Martin）表示，冰櫃門那麼重，再怎麼醉都不可能自己走進去。

但是警方最後調查後認為，這起事件只是個意外，屍檢結果也確認，珍金絲是因為體溫過低而身亡，而她體內也驗出大量的酒精和藥物，都可能加速體溫降低的過程，導致死亡。

▲珍金絲參加派對，卻再沒有回家。（圖／翻攝自TMZ）

TMZ報導，現在泰瑞莎打算對皇冠廣場飯店、保全公司和餐廳提告，。在文件中，泰瑞莎指控，飯店在當晚就接到派對房裡有人通報珍金絲失蹤，但員工們未能及時檢查監視器畫面，也沒有真正認真看或是試圖尋找女孩，「他們完全就搞砸了」。另外，珍金絲在廚房地區晃來晃去的時候，有好幾名員工路過，卻沒有人停下來幫忙。

泰瑞莎也認為，女兒陳屍的冰櫃太容易就能打開，所有人都有可能會進去，冰櫃外的指示貼紙也已經剝落，無法提醒大眾如何把門打開。雖然警方已經判定為意外，並結束調查，泰瑞莎仍堅持向飯店等單位求償5000萬美元（約台幣15.5億元）。

芝加哥論壇報報導，皇冠廣場飯店發布了聲明指出，「珍金絲的死是個悲劇，但是真正造成她死亡的原因是，某些不受歡迎的客人偷了信用卡，違法訂房間開趴，這些罪犯在警察到達飯店之前就離開了，並未真正被追究任何責任，這個訴訟毫無價值，我們會持續積極抗辯」。