鄰居%%%整層都聽見　正妹曝「22秒激戰片」：可以諒解單身狗嗎

▲紙條最後還附上哭哭表情。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

住進隔音不佳的房間已經很慘，若再遇上不會控制音量的鄰居，想必心情會很鬱悶。一名女網友就在網路上表示，激戰中的鄰居「叫聲整層樓都能聽到」，無奈錄下影片也不忘寫紙條提醒「別叫那麼大聲」，引發網友爆笑，「放片子叫回去啊，邊叫邊拍自己大腿做啪啪聲跟他拚了」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》曝光一段「22秒激戰影片」，「整層都聽得到....希望五樓好鄰居可以諒解單身狗的痛苦...」。網友聽完笑翻，「肯定又要壞掉了」、「誰片子放那麼大聲」、「房門口大喊play one」、「那是洗衣機的聲音」、「叫聲如此悽慘，一定受盡折磨@@」。

▲也有網友遇到「很嗨」的鄰居。（圖／翻攝自爆怨公社）

為了提醒鄰居放低音量，原PO也在紙條上寫「我的鄰居啊，我只是個單身狗，別叫那麼大聲好嗎！」還附上一個哭哭表情，隔天透露鄰居已經出門，希望有看見她的紙條，有網友則好奇詢問「有沒有回信？」原PO則說「沒有XD不過紙條不見了」。

另外，過去也有網友碰過類似狀況，除了鄰居激戰太大聲、不得已寫紙條提醒，也有正妹希望鄰居可以體諒單身狗、記得鎖門，「會怕強盜闖入然後搶東西或強姦我之類的，雖然我不是美若天仙，但獨身一人在家我真的會怕！」結果被其他網友歪樓、踴躍報名當保鑣「我可以保護你」。

▲原PO沒收到回信。（圖／翻攝自爆怨公社）