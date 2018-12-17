到陽台談公事！「龍捲風襲愛窩」26分8秒　她回房崩潰：給我媽媽受虐專線

▲這…家裡是遭小偷了嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友活動力旺盛，只要一下就能把家裡搞得天翻地覆。一位媽媽崩潰表示，她只是和客戶講電話，通話時間才26分鐘8秒，回到房間後她秒看傻「我需要報警嗎？還是龍捲風來過？」問了罪魁禍首後，原因讓她直呼「有媽媽受虐專線嗎？」看到照片後，網友紛紛留言「毀滅力十足」、「這等級很高欸！」

這位媽媽在臉書《爆怨公社》表示，她和客戶講電話，因為要安靜的空間，她就到陽台講，經過26分鐘8秒的通話時間後，她回到房間瞬間看傻，「破壞力100%，是小偷麻？我需要報警嗎？還是龍捲風來過」。

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▲原PO看到這畫面超崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看照片，不管是客廳、廚房或臥室，全都被翻得亂七八糟，彷彿被小偷翻箱倒櫃一番，不僅東西散落一地，抽屜還被拉出來，物品翻的翻、灑的灑。而做出這些事的元凶就是原PO剛滿3歲的女兒，「我問妹妹，妳為何要這樣，她說要找糖果」。

原PO說，原來是因為自己前幾天買了一袋糖果並且藏起來了，「我說你乖乖時可以選一個吃，慘…靠…我是個有潔癖的人…有媽媽受虐專線嗎？可以提供給我嗎？」她也在留言處透露「糖果她有找到，全吃完，她玩具箱不翻，翻我的東西」。

▲房子被原PO女兒翻了一遍。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，網友紛紛笑噴，「每個小孩都是潛力股啊」、「這不是一般般的厲害欸！簡直蝗蟲過境」、「妹妹真的太猛了，媽媽辛苦了」、「我覺得妹妹很有堅持到底的精神，執著又專注的在找，翻的很徹底（真細心）」、「妹妹是個細心的人，任何蛛絲馬跡都不放過」、「她是龍捲風嗎」、「這…我以為是狗」。

許多人則是感同身受，「我懂…曾經我兒子偷玩水…玩到淹水」、「我的女兒也是，為了找東西，什麼都倒出來翻出來」、「3歲最調皮了，有生過小孩的才知道，其他的不要嘴」、「我女鵝也是這樣，氣到命剩一半了」、「媽媽受虐專線幾號？我很需要」、「我女兒也是，突然安靜就是有問題了」、「孩子太安靜，就是有問題，通常都是在玩會被罵的物品」。

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