iPhone秒變急救包 出遊翻船靠ipone防水功能救命

▲手機具備防水功能，緊急時或許可救你一命。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱倢芯／綜合報導

現今的手機大多都會強調具備防潑抗水功能，對你來說有可能就只是能抵禦外面臨時下起雨、被桌上杯水、果汁潑灑罷了；不過，根據外國媒體Today Show報導指出，有一名女子日前到琉球旅遊遇上海上翻船的意外，她的iPhone 8 Plus即便已經浸泡到水，但仍然能使用，讓她能夠順利撥打當地的緊急聯絡電話，讓日本的海防隊去救他們。

這名遇上翻船意外的女子名為Rachel Neal，她與朋友到日本琉球旅遊，並租賃一艘船以到訪沖繩海岸的一個島嶼；但沒想到船隻卻遇上大浪打來以至於翻覆，當他們在海上載浮載沉時，她與友人都想拿自己的手機求援，然而她朋友的手機早已受潮損壞，唯獨Neal的iPhone仍可正常使用。Neal因此可使用手機撥打緊急電話給日本海防隊前來營救。

據了解，目前具有防潑抗水功能的蘋果手機為iPhone 7 、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone·XS·Max，以及iPhone XR。

而iPhone XS和iPhone XS Max達到IP68 等級（在最深 2 公尺水中最長可達 30 分鐘）。iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7 和 iPhone 7 Plus則有IP67等級（在最深 1 公尺水中最長可達 30 分鐘）。

不過Apple官方也強調，防潑、抗水與防塵功能非永久狀態，並可能隨日常使用造成的耗損而使效果下降。

也因此，此次Neal和她的朋友們能夠獲救，或許只是一時的幸運；且Neal本人在接受外媒訪問時也強調，大家出門在外一定要準備隨身的緊急救難包，且當地的緊急聯絡電話也務必要知道，方能提高自己遇難時的獲救機率。

▼蘋果執行長庫克也在推特上分享Rachel Neal與其友人獲救的新聞。（圖／翻攝自推特）