　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

孕婦吃藥昏倒　4歲機靈兒靠「Siri」報警救回媽媽一命！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼4歲機警兒靠「SIRI」救回媽媽一命 。（圖／威爾斯緊急醫療服務中心網站）

▲4歲兒靠Siri救回媽媽一命 。（圖／威爾斯緊急醫療服務中心網站，下同）

國際中心／綜合報導

內建在蘋果iOS系統中的Siri是「人工智慧助理軟體」，是許多人得力的小助手！英國一名孕婦日前在家中吃藥後卻對藥物過敏而突然暈倒，她的4歲兒子很機靈的馬上呼叫Siri求救，順利的聯繫到救護中心，成功撿回媽媽一命。

據《每日郵報》報導， 29歲的孕婦潔絲（Jess Austin）已懷孕3個月，日前在家中因為孕吐不止於是服用止嘔藥，沒想到卻對藥物過敏而暈倒。潔絲4歲的兒子奧斯汀（Beau Austin）趕緊拿起媽媽手機並呼叫Siri說，「嘿Siri，幫我叫救護車，我的媽媽昏倒了」，結果成功打通999報案中心，並聯繫到威爾斯緊急醫療服務中心。

接線員佩奇（Ashley Page）接到電話後，才得知家中只有母子兩人，於是想辦法安撫奧斯汀情緒，想辦法取得他們家地址，當時傑絲曾短暫恢復意識，確認了地址後又再度昏倒，佩奇耐心告訴奧斯汀嘗試喚醒媽媽並且保持冷靜，直到救護人員抵達，也成功撿回一命。

奧斯汀聰明又機靈的表現也獲得威爾斯醫療服務中心頒發的證書，潔絲事後感動表示，「我為我的兒子感到驕傲，如果他沒有這麼做，悲劇可能就會發生。」她說，奧斯汀會這樣使用Siri真的很不可思議，根本不知道他什麼時候學會的。

不僅奧斯汀的父母，連社區的小學校長路易斯（Louise John）也對奧斯汀的表現感到驕傲，「奧斯汀的故事讓我們了解到，學校應該教育所有的孩子清楚了解自己家中的住址，並知道在緊急狀況下應該怎麼做。」

▲▼4歲機警兒靠「SIRI」救回媽媽一命 。（圖／威爾斯緊急醫療服務中心網站）

ET快訊
涉用台電回饋金買酒？高市民政局長爆遭搜索　雄檢深夜說明
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：Iphone,Siri

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

11歲女童罹致命腦癌　醫生放棄手術腫瘤離奇「3個月消失」

老媽面前天兵兒打疫苗：下面腫起來還癢癢的　脫褲醫生愣2秒

影／高掛北捷握把爽飛！學生妹下秒「雙腳大開」狼狽糗摔　網視線全歪：粉色

性愛+虐殺高級妓女 英國跟行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍撤兵

暖哭！老布希「匿名資助10年」　菲童長大才知道…溫暖通信曝光

老婆超大方找「前女友當伴娘」　單純新郎：真的娶對人

太容易洩密　普丁拒絕使用智慧型手機

政務停擺眾院妥協圍牆預算　參議員強森質疑川普影響力

快訊／2人中彈！維也納知名餐廳外驚爆槍擊　警方追捕槍手中

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

從夜市起家！七年級生熬出一片天　全台擁5間服飾店

性愛+虐殺高級妓女 英國跟行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍撤兵

暖哭！老布希「匿名資助10年」　菲童長大才知道…溫暖通信曝光

老婆超大方找「前女友當伴娘」　單純新郎：真的娶對人

太容易洩密　普丁拒絕使用智慧型手機

政務停擺眾院妥協圍牆預算　參議員強森質疑川普影響力

快訊／2人中彈！維也納知名餐廳外驚爆槍擊　警方追捕槍手中

「飛機墜落，地面有人」！剛果選委會貨機墜毀金夏沙　傳人員全罹難

快訊／火車衝撞「高中生巴士」　塞爾維亞早晨事故…至少5死26傷

快訊／法國馬賽地鐵「膠輪出軌」　車廂天花爆砸14乘客

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

《以團之名》導師有「台灣天后」！　5人名單外流…網友傻眼狂吐槽

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

性愛+虐殺高級妓女 英國跟行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍撤兵

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　

吳尊打球受傷！　72歲爸「緊盯著他」眼神逼哭網友

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

暖心老布希　匿名資助菲童10年

英軍僅射一槍　殲滅6名恐怖份子

獸母逼女賣淫　1年半超過100..

女師趁老公外出　濕身照色誘14..

老婆超大方　找「前女友當伴娘」

老婦自願被剮成2.7萬片屍塊！

馬尾治療師穿比基尼超胸！網暴動

易洩密　普丁拒絕使用智慧型手機

網美po美照稱遊法國　照片太假..

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴..

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

即／堪察加半島外海規模7.4強..

他體重596kg　躺床6年沒下..

非法拿居留權　加國驅逐160陸..

更多熱門

相關新聞

蘋果價格跌至與華為同等　賣腎換得iPhone如今不到一百

蘋果手機在大陸因與高通的專利戰被禁，再加上美國與華為的糾紛，讓企業紛紛禁用蘋果挺華為，讓蘋果的銷售在大陸市場更加困難；商家紛紛降價拋售，讓iPhone售價跌到跟華為差不多，當初年輕高中生不惜賣腎換的iPhone，價值更跌到只剩89元。

蘋果VCSEL新技術　iPhone相機鏡頭將不再凸起

德國判決禁售蘋果 iPhone 7、8

盤點今年對蘋果最失望的11件事

蘋果印度市場慘敗　iPhone市佔僅剩1％

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

廣州正妹發文「想回歸台灣祖國」

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

台灣等到iPhone XR降價

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面