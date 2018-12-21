蘋果VCSEL新技術曝光　未來iPhone相機鏡頭將不再凸起

▲相機凸起一直是iPhone最為人詬病的設計之一。（圖／ETtoday示意圖）

科技中心／綜合報導

相機凸起一直是iPhone最為人詬病的設計之一，不過一項新的專利申請顯示，蘋果近日研發了VCSEL新技術，可讓相機感測模組組裝的厚度變薄，使未來iPhone有望不再有凸出的相機設計。

這凸出的相機設計使iPhone無法平躺在桌面上，而據機款不同，iPhone的整體厚度也會增加幾毫米，多年來一直是iPhone的設計中令人失望的元素之一。而據國外科技網站Appleinsider報導，美國專利商標局周四（20）公布的專利申請顯示，蘋果提升了影像感測元件光通訊技術，讓未來iPhone內建的影像感測元件，透過光而不是電子訊號傳輸資料給其他的零組件，如此iPhone或iPad裝置背後的照相鏡頭模組設計就不會凸起。

為了實現這一目標，該系統將會採用垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）元件，這種技術是自iPhone X以來，TrueDepth相機內關鍵3D感測元件之一。VCSEL元件可嵌入矽晶載板，暴露表面上方的高度小於100微米，藉此照相鏡頭模組的組裝，厚度可類似於其他電子元件。

Appleinsider指出，蘋果確實每周都會送出大量的專利申請，但專利或申請的存在不能用於確認蘋果將推向市場的產品。蘋果可能會使用這項技術來減少相機的撞擊，但它是否真的會導入未來的消費電子產品仍有待觀察。