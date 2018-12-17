阮阿公扮聖誕老公公　小4生要求抱抱：想念離世的阿公

▲從未歡渡聖誕節的阮阿公扮演聖誕老公公，揹著聖誕襪發送糖果。（圖／華山基金會提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

聖誕節即將到來，對獨居太麻里75歲獨居的阮阿公來說，卻是個陌生的節慶。華山基金會偕同台東縣大王國小小朋友，17日上午舉辦「陪伴孤老 聖誕節初體驗」活動，從未過節的阮阿公，扮演聖誕老公公揹著聖誕襪，發送糖果給小朋友們，小朋友覺得非常開心，並且有聖誕歌曲表演及巨型聖誕卡，給阿公大大驚喜，讓他留下難忘的聖，誕節初體驗回憶。

大王國小響應華山基金會「愛老人 愛團圓」公益活動，已邁入第五年，今年除了為第一次過節的阮阿公，精心預備活潑熱鬧的表演，並送上10多位小朋友親手寫的卡片贈與阮阿公，今天由教導主任蔡美娟主任代表受贈紅包袋，認助孤老常年服務經費，捐贈紅包袋給華山基金會。特別有一位四年級的小朋友羅子恩走向阮阿公表示自己的阿公在多年前已經離開人世，想藉此抱抱阿公表示自己思念之情，畫面動容，也看到羅小弟弟的眼眶已泛紅。

▲四年級的小朋友羅子恩向阮阿公表示，想念自己離世的阿公，要求抱抱以解思念之情，畫面令人動容。

華山基金會於民國88年成立，服務全台三失（失智、失能、失依）長輩，「愛老人 愛團圓」公益活動正熱烈進行中，每位長輩服務經費1250元／月，15,000元／年，希望邀請您一起關心社會弱勢長者，接力送愛，溫暖不斷。

愛心專線：（089）782-790莊小姐。