陳景峻挺柯P被民進黨開鍘後...藍世聰：擔心也沒有用 尊重黨紀

▲北市府民政局長藍世聰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨新北市黨部14號開會認定台北市副市長陳景峻為市長柯文哲站台，有違紀事實，將祭出黨紀處分，最重可能被開除黨籍。柯市府內總共三位民進黨籍官員，除了第一位遭開鍘的陳景峻，還有市府市政顧問周榆修、民政局長藍世聰，是否擔心同樣遭開鍘，藍世聰無奈表示，擔心也沒有用，會尊重黨紀。

針對是否擔心同樣遭黨紀開鍘，藍世聰17日受訪時嘆，「擔心也沒有用啊...我覺得就是說，被黨紀處分的話，我覺得是說應該要尊重，黨有黨規，他要處理我也尊重。」記者追問，如果真的被開鍘，會不會想要退黨應對，他回應強調「從沒想過要退黨」。

談及白綠合作，藍世聰表示，有機會的話當然願意努力，「我覺得沒有永遠的敵人也沒有永遠的朋友，民進黨內部對於跟柯市長合作意見相當分歧，如果合作有利於未來發展，整個過程裡面要跨越這條溝，民進黨也在反省也在檢討，希望未來可以團結合作。」

日前透露會繼續留在民政局長位置上努力，藍世聰說，這跟民進黨是否開鍘是兩回事，「我一直在選擇做對的事，希望能夠白綠合作，我想大家都有共同想法，朝這條路努力，如果說任何不力於白綠合作的因素都要克服。」周榆修方面則表示，黨紀也不是自己能控制的，但強調自己心安理得問心無愧。

此外，針對北市府小內閣人選，北市府秘書長張哲揚受訪時表示，預計這周六相關的人事面試都要完成，各局處會再分別進市長室找柯文哲討論，等到確定人選再一起對外公布人事命令。至於外界關注的觀傳局長陳思宇因參選立委補選行政不中立問題，張哲揚解釋，因為馬上就要小內閣總辭，所以不需要特別先准她的請辭令，到24日前都會以請假處理，只要不要用到行政資源都沒問題。