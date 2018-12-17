債務危機浮現！尚比亞否認賣公司抵債　陸外交部：美國下次話別說太快

▲白宮國家安全顧問波頓認為中國大陸在非洲的行動是掠奪。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）日前痛批中國透過投資不具經濟效益的大型基礎建設，讓東非的尚比亞（Zambia）積欠將近100億美元（約2900億台幣）的債務，將讓中國接管國家電力公司來償還。對此，尚比亞已否認並指出美國的資料錯誤。大陸官方也回嗆美國不是第一次出錯，下次別把話說得太快。

中國大陸積極在非洲國家推展「一帶一路」計畫，投資各項基礎建設，讓許多國家的債務問題浮出檯面。波頓表示，中國已準備接管尚比亞國家電力公司來收取60億到100億美元的債務。尚比亞總統發言人查恩達（Amos Chanda）駁斥波頓的數據錯誤，目前尚比亞外債總額為97億美元，其中只有欠中國31億美元，並沒有抵債的事實。

▲大陸外交部發言人華春瑩建議美國官員記取教訓，不要又在數據上犯錯。（圖／CFP）

波頓認為，中國和俄羅斯在非洲的商業行為是「腐敗」、「掠奪」，美國計畫要反擊中俄經濟和政治影響力。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩在每日新聞發布會上表示，這不是美國官員第一次在這類問題上被抓出錯誤，希望他們能夠記取教訓、反思，不要把話說得太快。

國際貨幣基金組織（IMF）今年2月拒絕了尚比亞的借款計畫，認為此舉將讓他們更難承受債務負擔。尚比亞6月也為了避免在債務危機的風險下增加新債，決定無限期延後所有計畫的舉債。財務部長姆瓦納卡威（Margaret Mwanakatwe）日前表示，政府計畫在年底前派遣代表團前往中國，討論尚比亞的債務處理問題。