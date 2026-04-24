不挺川普打伊朗！路透：美國恐讓「這2國」付出代價　機密文件曝

▲美國總統川普（Donald Trump）不滿其他國家不全力支援美軍攻打伊朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

五角大廈一封在高層之間流傳的內部電郵遭到《路透社》披露，這份文件詳細列舉了美國可用來「向北約盟友施壓」的選項，以懲罰那些不願在對伊朗軍事行動中提供協助的國家。其中最受矚目的，是考慮暫停西班牙的北約成員資格，以及重新審視美國在福克蘭群島主權爭端中對英國的外交支持立場。

備忘錄核心訴求降低歐洲理所當然心態

一名美國官員向《路透社》透露，這份備忘錄其根本目的在於向北約盟友傳達強烈訊號，目標是「降低歐洲方面的理所當然心態」。備忘錄對部分盟友不願或拒絕提供所謂ABO，即進入、駐軍與飛越權（Access, Basing, Overflight）的態度表達不滿，並直言ABO「僅是北約最基本的要求」。文件中也提到另一項懲罰手段，就是將態度「難搞」的國家排除在北約重要職位或具威望職務的角色之外。

川普早放話北約盟友早有前車之鑑

這份備忘錄的出現，並非毫無脈絡可循。美國總統川普近來多次公開批評北約盟友未能派遣海軍協助維護荷莫茲海峽的暢通，態度強硬。他甚至在4月1日接受《路透社》專訪時暗示退出北約的可能性。

記者追問美國是否可能退出北約，川普反問，「如果你是我，難道不會嗎？」不過，洩露此事的官員也強調，這封電子郵件本身並未建議美國實際退出北約，也沒有提出關閉歐洲基地的方案，但他拒絕說明文件是否涵蓋外界普遍預期的美軍從歐洲部分撤軍選項。

西班牙成為頭號施壓目標

西班牙之所以成為這份清單的核心目標，源於該國執政的社會黨政府明確表態，拒絕允許美軍使用西班牙境內的軍事設施或領空對伊朗發動攻擊。美軍目前在西班牙境內設有兩處重要基地，分別是位於南部的羅塔海軍基地（Naval Station Rota）與莫隆空軍基地（Morón Air Base）。

據知情官員表示，這份備忘錄認為將西班牙排除在北約之外對美軍實際行動影響有限，但象徵意義相當重大，意在給盟友一個強烈警告。

福克蘭牌重出江湖逼英就範

除了西班牙之外，英國也被列為施壓對象之一。備忘錄中提到，美方考慮重新評估長期以來對英國所謂「帝國遺留領地」的外交支持，福克蘭群島就是最具代表性的案例。

英國與阿根廷兩國曾於1982年為此爆發短暫的福克蘭戰爭，阿根廷最終落敗投降。美國國務院網站目前的立場是，福克蘭群島由英國管轄，但阿根廷至今仍對該群島聲索主權。值得注意的是，阿根廷現任總統米雷伊（Javier Milei）與川普關係密切，這也讓美方在此議題上多了一張可打的外交牌。

英國態度搖擺最終部分讓步

英國起初並未同意讓美軍藉助英屬基地對伊朗發動攻擊，但其後調整立場，表示願意協助執行防禦性任務，保護當地包括英國公民在內的居民免受伊朗報復行動的波及。這種「只守不攻」的立場，顯然未能完全滿足華府的期待，也讓美英之間的同盟關係出現微妙的裂縫。

歐洲盟友劃清參戰紅線但留後路

面對美方的強力施壓，英國、法國等歐洲主要盟友的立場大致相近，認為直接加入美國對伊朗的海上封鎖，等同於直接參戰，而這條線他們不願跨越。但這些國家也表示，一旦局勢達成長期停火或衝突正式結束，他們願意共同協助維持海峽的航行自由。

對此，川普政府官員的回應態度明確，認為北約不能只是單方面的付出與索取，每個成員都必須承擔相應責任。《路透社》目前尚無法確認北約內部是否存在暫停成員資格的正式機制。