川普震怒：考慮「近期決定」裁撤駐德美軍！

▲美國總統川普考慮縮編駐德美軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間29日透過Truth Social表示，正考慮縮編駐德美軍，並稱將會很快做出決定，引發外界高度關注。在美伊戰爭持續之際，川普不滿德國未積極配合，加上德國總理梅爾茨公開批評美方戰略，雙方隔空交火升溫，外界憂心此舉恐衝擊歐洲安全，甚至牽動駐韓美軍布局。

川普在貼文中指出，美國正在研究與審視削減駐德美軍的可能性，並強調將在短期內作出決定。不過，他並未說明具體裁減規模與時程。據悉，現階段駐德美軍約3萬6000人，整個歐洲則約有8萬4000名美軍駐紮，德國仍是美軍在歐洲最重要的戰略據點之一。

先前川普曾在第一任期時的2020年7月發表縮編駐德美軍的計畫，裁撤約3分之1（1萬2000人）的兵力，不過隔年拜登政府上台後，該計畫的執行便胎死腹中。

美媒《華爾街日報》指出，此舉可能與德國在美伊戰爭中的態度有關。川普政府認為，部分北約盟國未積極支持美國與以色列對伊朗的軍事行動，甚至未參與荷莫茲海峽的維安任務，因此考慮重新調整駐軍部署，甚至將兵力轉移至「更配合」的同盟國。先前也傳出，美方不排除關閉歐洲部分軍事基地。

雙方緊張關係近期快速升高。梅爾茨日前在公開場合向學生表示，美國談判時遭到伊朗政權羞辱，批評川普政府缺乏結束戰爭的策略，還直言戰爭導致能源價格飆升，重創德國經濟，「耗費大量納稅人的金錢與經濟實力」。此番言論被視為對川普政府最強烈的批評之一。

▲2026年3月3日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室會晤德國總理梅爾茨。（圖／達志影像／美聯社）

對此，川普強烈反擊，指控梅爾茨「認為伊朗擁有核武也沒問題」，怒斥對方「根本不知道自己在說什麼」，甚至嘲諷對於德國經濟表現不佳「一點也不意外」。儘管梅爾茨事後試圖降溫，強調與川普的個人關係仍與以往一樣良好，但雙方裂痕已浮上檯面。

《韓聯社》分析，川普此舉不僅是軍事調整，更可能帶有政治與外交施壓意味。美方近來多次批評盟友在伊朗議題上「不夠挺美」，暗示未來可能在軍事、貿易甚至安全合作祭出更多限制措施。除了德國，媒體也披露，美國曾考慮針對西班牙與英國等盟友檢討其北約地位或相關政策。

若駐德美軍最終確定縮編，將對歐洲安全架構帶來重大變數。尤其在俄烏戰爭尚未結束的背景下，歐洲對美國軍事支援高度依賴，任何兵力調整都可能影響戰略平衡。此外，《韓聯社》也關注，此舉是否成為「示範效應」，進一步波及包括駐韓美軍在內等其他海外部署。