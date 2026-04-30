安理會上嗆日本！陸駐聯代表怒「別在台灣問題玩火」　日本譴責中國

▲中國常駐聯合國代表傅聰。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

在聯合國安全理事會近期會議上，日本與中國再度就台灣議題與印太地區海洋秩序進行正面交鋒。日本強調台灣海峽和平穩定對國際社會的重要性，批評中國在東海與南海的軍事活動；中國則反擊稱局勢「相當穩定」，警告日本「不要在台灣問題上玩火」，雙方針鋒相對，凸顯區域安全緊張升溫。

根據《日本放送協會》，本月27日在聯合國安理會會議中，日本率先對東海與南海局勢表達關切，批評中國持續在海洋擴張影響力。不過，中國代表當場反駁，稱相關海域「維持穩定」，指控日本派遣自衛隊艦艇進入台灣海峽，才是造成區域緊張情勢升溫的主要原因。

到了昨（29）日的會議，日本常駐聯合國副大使御巫智洋進一步反擊，直指中國持續派遣船艦進入日本領海，強調這類軍事行動是在試圖改變現狀，批評中方所稱的「穩定」其實是建立在緊張情勢升溫之上。他重申，「台灣海峽的和平與穩定對國際社會整體至關重要」，呼籲北京當局以和平方式解決台灣問題。

對此，中國代表則語氣強硬回應，警告日本「不要在台灣問題上玩火」，呼籲日方應該保持克制，同時再度翻出歷史議題，批評日本存在「軍國主義的幽靈」。雙方不僅在現實安全議題上交鋒，也延伸至歷史認知層面的爭辯。

面對中方指控，御巫智洋強調相關說法「毫無根據」，並指出日本在戰後持續走在和平國家路線，反駁中國對其安全政策的質疑。

