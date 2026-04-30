　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

餵流浪貓就變法定主人？　美國城市新規惹議

美國密西根州阿爾佩納市近日通過一項法案，只要民眾餵食流浪貓，便會被視為該動物的法定飼主。（示意圖，取自Pexels）

▲美國密西根州阿爾佩納市近日通過一項法案，只要民眾餵食流浪貓，便會被視為該動物的法定飼主。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

美國密西根州阿爾佩納市近日通過一項流浪貓管理新規，引發居民高度關注。根據新法，只要民眾餵食流浪貓，就會被視為該動物的「法定飼主」，不僅需負起照顧責任，還必須自費替貓咪進行絕育手術。市府希望藉此抑制當地不斷增加的流浪貓數量，但政策一出隨即掀起兩極爭議。

根據外媒《The Alpena News》報導，該修正案於當地時間21日由市議會表決通過。由於討論過程意見分歧，公眾評論階段相當激烈，甚至將原本每人5分鐘的發言時間縮短為3分鐘，以容納更多人表達看法。部分議員曾提議延後表決，最終以多數票通過，僅1名議員投下反對票。

支持政策的一方認為，建立明確責任制度有助於改善社區環境。一名居民指出，過去有人長期餵養流浪貓並設置庇護設施，導致貓群聚集，衍生環境髒亂與衛生問題，甚至影響鄰居生活品質，因此支持新法上路，讓餵食者承擔相應責任。

而反對聲浪同樣強烈。有居民直言，這項規定看似管理，實則增加救助流浪動物的難度，甚至被批評「過於殘忍」。反對者指出，新規限制在私人土地設置貓窩，對於冬季氣候嚴寒的當地而言，恐讓流浪貓失去基本庇護，在低溫中面臨生存危機。也有人質疑，這樣的政策恐讓民眾不敢再伸出援手，反而不利動物福利。

當地動保團體也表達不滿，認為市府在修法過程中未充分與相關單位溝通，且新制度與「誘捕、絕育、回置」（TNR）理念有所落差。對此，市府強調，該政策並非全面禁止餵食，而是希望在關懷與管理之間取得平衡，透過責任制度控制數量，同時兼顧公共衛生。


更多鏡週刊報導
南韓酷澎又出包「5萬塊iPad打3折賣」　200台被搶空！網友嗨翻開箱
五角大廈曝美伊戰爭「已燒250億美元」　相當於NASA全年預算
外媒爆賴清德出訪想繞道「被德國、捷克拒絕」　外交部：對細節不評論

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中男高處墜落慘死「旁邊就是國小」　家長幼童嚇壞
台中女斑馬線上被撞死亡　家屬淚求影像
最大海外ETF拆分確定　00662重返每張2萬元甜甜價
史瓦帝尼國王特使火速來台見賴清德　喊再強力量無法破壞家人情誼
死亡車禍！女胸凹陷肩變形　內輪差奪命畫面曝
撞女警後照常上課、開心聊天？校方曝女大生「4/28便沒到校上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／焚化爐發現人體組織！動物園員工「殺妻焚屍」　警申請逮捕

以為他在巴黎度假！化學老師瞞家人赴瑞士安樂死　母聽死訊崩潰

餵流浪貓就變法定主人？　美國城市新規惹議

火光一閃「頭顱墜地」！泰男失控爬高壓電塔慘死　驚悚瞬間曝

首度！英王夫婦訪紐約911遺址　帝國大廈亮起4色燈光

三星電子預告罷工！李在明轟勞工「別提不當要求」：會危及AI發展

5歲女童遭水泥封屍！狠母聯手繼父虐殺　「氣管全是土」竟是活埋

首爾近郊公寓火災反轉！老翁疑「縱火前留遺書」墜樓　妻陳屍廁所

凱特王妃慶15週年「水晶婚」　一家五口草地曬幸福

聯航波音737客機「疑撞無人機」　機師通報音檔曝光

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

快訊／焚化爐發現人體組織！動物園員工「殺妻焚屍」　警申請逮捕

以為他在巴黎度假！化學老師瞞家人赴瑞士安樂死　母聽死訊崩潰

餵流浪貓就變法定主人？　美國城市新規惹議

火光一閃「頭顱墜地」！泰男失控爬高壓電塔慘死　驚悚瞬間曝

首度！英王夫婦訪紐約911遺址　帝國大廈亮起4色燈光

三星電子預告罷工！李在明轟勞工「別提不當要求」：會危及AI發展

5歲女童遭水泥封屍！狠母聯手繼父虐殺　「氣管全是土」竟是活埋

首爾近郊公寓火災反轉！老翁疑「縱火前留遺書」墜樓　妻陳屍廁所

凱特王妃慶15週年「水晶婚」　一家五口草地曬幸福

聯航波音737客機「疑撞無人機」　機師通報音檔曝光

快訊／焚化爐發現人體組織！動物園員工「殺妻焚屍」　警申請逮捕

從光盤到惜食小尖兵！　台南校園午餐減廚餘半年降36%

「鬼打牆」畫面曝！雲林轎車校門口頻甩尾　噪音擾人居民抓狂

快訊／台中男高處墜落身亡「旁邊就是國小」　家長幼童嚇壞

曾仁和首戰確定！明轉隊初登板對戰富邦悍將

雲林平房惡火釀雙亡張麗善上香　各界愛心湧入助家屬度難關

陸客赴金馬可、本島不行？　陸委會要「穩定性」：小兩會防養套殺

鄭麗文訪中和平之旅的政治作用　縣市長選舉統獨大戰已在所難免

機動戰士鋼彈降臨麥當勞！原味、辣味四盎司牛肉堡開啟陣營對決　台灣獨家特殊配色公仔必須全收

五一連假台東加強交通疏導　警力全線部署確保景點與市區順暢

【偶不同意！】阿金在家適應穿鞋子走路　貓貓第一個不接受XD

國際熱門新聞

台女曼谷機場被攔下！身上搜出30隻烏龜

北韓爆殘忍槍決孕婦、未成年！

日本安理會譴責中國　陸代表怒：別玩火

核設施被炸　伊朗大量高濃縮鈾可能還在

Fed主席鮑爾最後一舞！　「利率不動」從容交棒

普丁提議5月9日「俄烏停火」　警告川普！

Fed利率不變　美股漲跌分歧

川普震怒：考慮裁撤駐德美軍！

5萬iPad標錯價！南韓酷澎烏龍「狂賣200台」

東京男持榔頭重擊高中生　5人受傷逃亡中

開戰近2個月！伊朗實權「落革命衛隊手中」

19歲台女「胸腹隆起」走私！泰國機場被逮

川普：海上封鎖不會停　除非伊朗同意核協議

川普稱伊朗通報「國家已崩潰」

更多熱門

相關新聞

辣油內驚見「完整大蟑螂」翻肚泡澡！釣出一票苦主

辣油內驚見「完整大蟑螂」翻肚泡澡！釣出一票苦主

高雄知名餐飲店驚「大強」！一名網友於社群平台發文指控，在「阿幕麵店」用餐準備加辣時，竟在辣油罐中驚見一隻「完整大蟑螂」浸泡其中，長長的觸角清晰可見，畫面極度衝擊。網友更不滿表示，事發當下店家態度消極，連一句道歉都沒有，令他失望透頂。對此，店家事發後已緊急宣布暫停營業，並連繫專業消毒公司進行深層除蟲。

首度　英王夫婦訪紐約911遺址

首度　英王夫婦訪紐約911遺址

凱特慶15週年水晶婚　一家5口草地曬幸福

凱特慶15週年水晶婚　一家5口草地曬幸福

客機疑撞無人機　機師通報音檔曝光

客機疑撞無人機　機師通報音檔曝光

「令和峰不二子」球場火辣擺拍！大UU曲線畢露

「令和峰不二子」球場火辣擺拍！大UU曲線畢露

關鍵字：

浪浪流浪貓北美要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

「腳麻、腰痛」竟是癌末　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

即／認柯文哲判囚17年太輕！北檢壓線上訴

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面