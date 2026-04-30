餵流浪貓就變法定主人？　美國城市新規惹議

▲美國密西根州阿爾佩納市近日通過一項法案，只要民眾餵食流浪貓，便會被視為該動物的法定飼主。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

美國密西根州阿爾佩納市近日通過一項流浪貓管理新規，引發居民高度關注。根據新法，只要民眾餵食流浪貓，就會被視為該動物的「法定飼主」，不僅需負起照顧責任，還必須自費替貓咪進行絕育手術。市府希望藉此抑制當地不斷增加的流浪貓數量，但政策一出隨即掀起兩極爭議。

根據外媒《The Alpena News》報導，該修正案於當地時間21日由市議會表決通過。由於討論過程意見分歧，公眾評論階段相當激烈，甚至將原本每人5分鐘的發言時間縮短為3分鐘，以容納更多人表達看法。部分議員曾提議延後表決，最終以多數票通過，僅1名議員投下反對票。

支持政策的一方認為，建立明確責任制度有助於改善社區環境。一名居民指出，過去有人長期餵養流浪貓並設置庇護設施，導致貓群聚集，衍生環境髒亂與衛生問題，甚至影響鄰居生活品質，因此支持新法上路，讓餵食者承擔相應責任。

而反對聲浪同樣強烈。有居民直言，這項規定看似管理，實則增加救助流浪動物的難度，甚至被批評「過於殘忍」。反對者指出，新規限制在私人土地設置貓窩，對於冬季氣候嚴寒的當地而言，恐讓流浪貓失去基本庇護，在低溫中面臨生存危機。也有人質疑，這樣的政策恐讓民眾不敢再伸出援手，反而不利動物福利。

當地動保團體也表達不滿，認為市府在修法過程中未充分與相關單位溝通，且新制度與「誘捕、絕育、回置」（TNR）理念有所落差。對此，市府強調，該政策並非全面禁止餵食，而是希望在關懷與管理之間取得平衡，透過責任制度控制數量，同時兼顧公共衛生。



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