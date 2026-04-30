凱特王妃慶15週年「水晶婚」　一家五口草地曬幸福

▲畫面中一家五口躺臥在草地上彼此依偎，流露出自然且溫馨的氛圍。（翻攝自＠princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

為了慶祝結婚15週年的「水晶婚」紀念，英國威爾斯親王威廉與王妃凱特於當地時間29日透過官方社群平台X釋出了一張別具意義的全家福照片。這張由王室信任的攝影師馬特波特厄斯（Matt Porteous）本月初在康瓦爾（Cornwall）拍攝的作品，打破了過往王室週年紀念照多採正式肖像的傳統框架，畫面中一家五口躺臥在草地上彼此依偎，流露出自然且溫馨氛圍。

這張全家福被英國媒體解讀為王室「去儀式化」的溝通策略，畫面中威廉與凱特帶著喬治、夏綠蒂與路易3位子女，身穿休閒短褲與夏裝自在互動。

凱特王妃更以親民的穿搭風格再度引發討論，她選用英國品牌Boden的經典藍白條紋上衣，搭配Holland Cooper的米白色俐落長褲，呈現出簡潔且具質感的居家感，與全家人赤腳坐在草地上的放鬆姿態相呼應，展現出王室核心成員穩如磐石的凝聚力，更被視為兩人15年婚姻成果的幸福見證。

▲威廉與凱特王妃一家情感相當緊密。（翻攝自＠princeandprincessofwales IG）

回顧這段王室良緣，威廉與凱特2011年4月29日在倫敦西敏寺舉行盛大婚禮，隨後陸續迎來了現年分別為第二、第三及第四順位繼承人的喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子。消息人士指出，隨著全家人去年搬入「森林別墅」（Forest Lodge），這對夫婦正邁入人生與王室職責的「新篇章」。

在結婚15週年之際，他們選擇避開繁瑣的官方慶祝，轉而分享這張充滿生活感、宛如家庭紀錄般的影像，不僅拉近了與大眾的距離，也傳遞出一家五口深厚且親密情誼。



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