5萬iPad標錯價！南韓酷澎烏龍「狂賣200台」　網曬圖：真的出貨了

▲ 有網友PO出APP顯示平板已出貨的截圖。（圖／翻攝自韓網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓電商酷澎（Coupang）日前發生誤植價格標示的烏龍，市價高達240萬韓元（約5.1萬台幣）的蘋果最新iPad，竟以不到1/3的價格上架販售，消息在網路論壇傳開後引發搶購潮，短短10分鐘內就售出逾200台。

綜合《紐西斯通訊社》等韓媒，據業界人士透露，這起事件發生於27日下午，酷澎平台上架的「2025 iPad Pro 13 M5 256GB Wi-Fi+Cellular」出現價格異常，售價一度顯示為約83萬韓元（ 約1.8萬台幣）。但這款iPad去年10月才上市，官方售價介於230萬至240萬韓元之間。

報導指出，這起烏龍起因是酷澎採用的「動態定價系統」，即低價自動比對機制，一旦系統偵測到競爭平台出現更低售價，便會自動跟進調整。由於另一家電商業者在上架相同產品時輸入錯誤價格，酷澎系統隨即自動比對跟進，釀成這波搶購風波。事後該商品狀態已改為「售罄」，價格也修正回約220萬韓元。

目前已有多名消費者在網路論壇PO出酷澎APP的出貨完成通知，聲稱已實際收到商品；還有部分買家透露，詢問酷澎客服後得知平台並無回收計畫。二手交易平台也出現同款全新未拆封iPad，以170萬韓元（約新台幣3.6萬元）販售。酷澎官方截至目前則尚未發表聲明。

網友對這起事件反應兩極，有人感嘆，「這種好事都輪不到我」、「搶到的人真的太幸運了」；也有人持懷疑態度，「這種訂單一定會被取消」、「酷澎不可能白白出貨吧」。