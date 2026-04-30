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首爾近郊公寓火災反轉！老翁疑「縱火前留遺書」墜樓　妻陳屍廁所

▲▼南韓京畿道義王市內蓀洞一棟20層樓公寓30日發生火災。（圖／達志影像）

▲南韓京畿道義王市內蓀洞一棟20層樓公寓30日發生火災。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾近郊一棟20層樓高的公寓大樓發生火災，其中一名男性居民驚傳在逃生過程中墜樓慘死。不過，經過消防當局撲滅火勢進行灌救後，事情發生反轉，因為消防人員在其住處內發現該名住戶所留下的遺書，至於該住戶的妻子則是陳屍廁所，其他還有6人受傷，目前當局推測疑似為人為縱火。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，位於首爾近郊的京畿道義王市內蓀洞一棟20層樓高的公寓大樓，今（30）日上午10時30分（台灣時間上午9時30分）發生大火，起火點位於14樓。義王警察署、京畿道消防災難本部指出，消防當局一開始接獲有民眾報案目擊居民疑似因為逃生而墜樓，經過1個小時50分鐘的灌救，才終於在中午12時35分完全撲滅火勢。

該場大火一共造成2人死亡、6人輕傷，另外還有11名住戶立刻逃生。消防當局證實，當初被目擊墜樓的死者，就是居住在14樓的60多歲男性。消防人員進入其住處滅火時，在廁所發現一名50多歲女性陳屍廁所，已經明顯死亡，為男性死者的妻子。

在火災現場，消防人員還發現該名男性死者所留下的遺書，內容疑似因為經濟困頓、加上對人生過度悲觀，才會選擇走上這條不歸路。

義王消防署火災預防科長文興植（音譯）於30日下午在記者會上證實，消防當局研判這場火災的起火原因可能是「人為縱火」。

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