川普轉發貼文稱印度「鬼地方」　新德里批：品味低劣

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普23日在其社群平台真實社群（Truth Social）上轉發一篇文章，內容提及印度是「鬼地方」（hellhole），引發印度強烈不滿。印度外交部表示，相關言論資訊不足、不恰當且品味低劣。更有民主黨議員稱，川普的貼文冒犯無知。

川普轉發稱「鬼地方」 印度不滿回應了

衛報、法新社等報導，川普轉發的長文內容為保守派播客主持人薩維奇（Michael Savage）的談話逐字稿，內容抨擊美國憲法賦予在美出生者公民身份的相關權利。文中指控，在科技業工作的印度移民不願聘用本土出生的美國白人，還錯誤聲稱印度移民英語能力不足。

川普也發布附上薩維奇發表上述言論的影片。貼文提到，「一個孩子在這裡出生就自動取得公民身份，然後他們就把整個家族從中國、印度，或者地球上某個鬼地方全帶過來」。

對此，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）公開回應稱，相關言論顯然是資訊不足、不恰當且品味低劣，這些言論完全不符合印美關係的現實，「印美關係長久以來建立在相互尊重與共同利益的基礎之上」。

美國國內也有聲音表達不滿。父母均為印度移民的民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）批評，川普的貼文冒犯無知，有損其所擔任職位的尊嚴，且生來便身處財富與特權之中，從未像許多移民家庭那樣必須艱苦打拚。

美國印度持續緊繃 盧比歐將出訪

川普一直將全面打擊移民作為其標誌性政策，目前已把矛頭指向印度科技業工作者常用的簽證。這篇爭議貼文發布的時間點相當敏感，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）預計下個月訪問印度，此行正是為了緩和兩國近期升溫的緊張局勢。

川普與印度的爭端，與歷任美國總統數十年來努力避免摩擦的作法形成鮮明對比；美國決策者一直把印度視為制衡對手中國的重要力量。