三星電子預告罷工！李在明轟勞工「別提不當要求」：會危及AI發展

▲三星電子工會4月23日在位於京畿道平澤市的三星電子平澤廠區前進行抗議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

三星電子公會預告，從5月21日起將展開長達18天的罷工，抗議獎金分配不均、且與國內競爭對手SK海力士差距過大。對此，南韓總統李在明表示，無論資方或工會都應具備責任意識與合作精神。他更警告，若工會提出過度或不當要求，恐將波及其他勞工，甚至危害南韓人工智慧（AI）發展。

根據《韓聯社》，李在明今（30）日於在青瓦台主持首席幕僚會議時指出，隨著人工智慧（AI）快速發展，勞動與產業現場正面臨結構性變化，若要因應這項重大挑戰，社會必須強化「共存與合作」精神。他強調，企業應將勞工視為經營的重要夥伴，而非單純的雇用關係。

在談及勞資關係時，李在明進一步表示，不僅資方需要承擔責任，勞工與工會同樣必須具備責任意識。他直言，「勞工之間也應展現連帶意識」，並警告若部分組織勞工只考慮自身利益，且提出過度或不當要求，將導致社會反感，不僅該工會受影響，也可能連帶傷害其他勞工。

▲李在明認為，工會不應該向三星電子提出「不當要求」。（圖／達志影像）

相關言論被外界解讀，與近期三星電子工會傳出計畫發動罷工的情勢有關。據悉，三星電子工會預告將從5月21日起展開罷工行動，促使勞資對立升溫，使外界關注南韓大型企業的薪酬與獎金分配問題。

李在明更強調，「不只是『自己活下去』的問題，而是要讓所有勞工與全體國民都能共同生活」，呼籲社會建立互助共生的價值觀。他也補充，資方同樣必須以相同的責任態度對待勞工，避免對立持續擴大。

針對勞動節議題，李在明指出，今年勞動節首度成為南韓的法定公休日，具有重要象徵意義，應藉此重新思考勞動價值。他強調，打造真正尊重勞工的社會，關鍵在於縮小勞動市場差距，並強化工作環境安全。

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