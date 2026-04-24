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祭3億獎金！　美懸賞親伊朗伊拉克武裝組織領導人

▲▼美國國務院2日表示，禁止美國護照持有人赴北韓旅行，這項禁令將從9月1日生效。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美國國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務院懸賞獎金最高1000萬美元（約新台幣3.1億元），徵求伊朗支持的伊拉克武裝組織「薩義德烈士營」（KSS）領導人薩拉吉（Hashim Finyan Rahim al-Saraji，又名Abu Alaa al-Walai）相關情報。

衛報、法新社報導，薩義德烈士營被華府列為恐怖組織，根據美國國務院「正義賞金」（Rewards for Justice）計畫在社群平台X的發文，KSS成員殺害伊拉克平民、攻擊美國在伊拉克的外交機構，多次襲擊美軍在伊拉克及敘利亞的軍事基地與人員。

薩拉吉並非單純只是一名武裝組織領導人，同時也是伊拉克執政的什葉派聯盟「協調架構」的成員，該聯盟在伊拉克國會占有多數席位。公告提到，凡提供薩拉吉行蹤相關資訊者，「將有資格獲得搬遷安置與獎勵」。

伊拉克在歷經數十年戰亂之後，近年來好不容易逐漸恢復部分穩定。然而隨著美國和以色列今年2月28日對伊朗展開攻擊，伊拉克便被捲入中東地區的衝突漩渦之中。

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