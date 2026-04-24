美歐日政要聲援賴清德　譴責中國政治脅迫干擾

▲多國政要聲援。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德原定出訪史瓦帝尼，但因中國施壓，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，行程暫緩。美日歐及南美政要則群起聲援，美國國務院表示，不認同特定國家應中國要求，干預賴總統例行出訪的安全，並敦促中國停止對台施壓。日本內閣官房長官木原稔指出，確保航空安全是國際社會的重要共同利益，呼籲相關國家應以透明方式運作。

美國參議員莫克利（Jeff Merkley）推文表示，中國再次削弱台灣，強調支持台灣的民主，就是對抗北京的脅迫與霸凌行為。美國參議員史考特（Rick Scott）引用報導並推文表示，針對中國對部分國家施壓以孤立及威脅台灣之行爲感到可恥，呼籲各國在此議題上應審慎抉擇。

「日華議員懇談會」會長、日本眾議員古屋圭司批評，此次台灣總統賴清德訪問非洲史瓦帝尼行程被迫取消，台灣表示這是中國政治壓力所造成的干擾。確保航空安全與保安是國際社會的共同利益，所有國家都必須以具透明性的方式運作。

古屋圭司表示，此外，若有國家出於政治意圖而透過他國進行干預，這是極其蠻橫的行為。另一方面，中國打著國際貢獻的名義，實際上只考量自身利益，對非洲等開發中國家過度放貸，並單方面派遣人員與設備，使相關國家在不知不覺中陷入「隱形債務陷阱」，這已成為其慣用手段。

古屋圭司指出，此情況也為包含太平洋島國在內、對日本而言重要的友好國家敲響警鐘，將與擁有自由民主、基本人權與法治等共同價值的國家攜手合作，守護國際秩序與和平。無論發生任何情況，「日本與台灣的羈絆都不會被破壞」。

台英國會小組All-Party Parliamentary Group表示，強烈譴責中國試圖阻撓賴總統訪問史瓦帝尼，並強調台灣民選領袖有權參與國際事務，支持台灣國際參與及區域穩定。斯洛伐克國會議員Gabor Grendel表示，對台灣總統表示聲援，由於來自中國不可承受的壓力，部分非洲國家拒絕讓其專機飛越領空，導致賴總統無法出席史瓦帝尼國王登基週年慶典。

羅馬尼亞參議員吉尼亞（Cristian Ghinea）表示，中國向其提供貸款之非洲國家施壓，中國這種行為不但令自已蒙羞，且對合作夥伴（非洲國家）毫無尊重，提醒那些想與中國發展關系的人：這往往伴隨著各種施壓。

羅馬尼亞IPAC共同主席暨眾議員Alexandru Muraru在X貼文表示，深表關切台灣賴總統原定訪問史瓦帝尼之行程被迫推遲，塞席爾、馬達加斯加及模里西斯在中國壓力下突然撤銷飛行許可，政治脅迫不能干擾民航安全。

法國眾議員（國民議會外交委員會書記）游蘇法（Estelle Youssouffa）表示，對於那些認為北京不會干涉其非洲盟友事務的人來說，事實是：中國脅迫賴清德總統封鎖航班和通訊，孤立台灣。這是不可接受的。法國參議員喬瑟芙（Else Joseph）表示，中國向非洲和印度洋國家施壓，阻止台灣總統賴清德對史瓦帝尼王國進行國事訪問，並暫停相關航班授權，這一舉動令人震驚。

波蘭國會眾議員普金斯基（Kacper Płażyński）表示，他身為波台國會小組成員，堅定支持台灣。並強烈譴責中國施壓行徑。愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）表示，針對中國施壓阻撓台灣總統出訪一事，歐盟應比照美國立場作出相應回應。

德國眾議員徐德分（Till Steffen）推文表示，中國正向非洲國家施壓，要求它們關閉領空，禁止台灣高層官員入境。一個民主夥伴正在被孤立。呼籲聯邦政府應該採取更有力的措施來加強對台灣的支持。還表達德國本應從對烏克蘭／俄羅斯的政策中學習。

歐洲議會議員羅爾森表示，中國對台態度日益強硬，並與歐洲議會同僚就區域人權情勢及強化歐盟與台灣合作進行討論。正訪問台灣的法國參議員德薇莎（Brigitte Devésa）表示，中國以施壓手段阻撓我國總統出訪史瓦帝尼之行不可接受，並表達對台灣支持。

阿根廷台阿國會友好協會榮譽會長Marcela Campagnoli、福爾摩沙俱樂部烏拉圭協調人Pablo Viana譴責中國共產黨以飛航情報區打壓我總統出訪之聲明。烏拉圭銀河基金會（FREE）譴責中國干預台灣與史瓦帝尼關係，稱其為脅迫並危及主權、和平與國際秩序，聲援台灣。