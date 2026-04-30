普丁提議5月9日「俄烏停火」　警告川普：攻擊伊朗恐面臨嚴重後果

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁進行約90分鐘通話，談及伊朗與俄烏戰爭議題。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁進行約90分鐘通話，雙方聚焦伊朗核武問題與俄烏戰爭走向。通話中，普丁向川普提議，將俄烏戰爭停火時間設定在5月9日，並警告一旦美國與以色列再度對伊朗動武，將引發「不可避免且極其嚴重的後果」，同時提出由俄國協助保管伊朗濃縮鈾，並轉作核能發電用途的構想。

根據《法新社》，俄羅斯克里姆林宮發表聲明指出，普丁與川普之間的通話歷時約1.5個小時，是雙方近兩個月內第二次直接對話。

克里姆林宮外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，通話氣氛坦率且務實，普丁向川普說明俄烏戰爭前線戰況，聲稱俄軍在部分戰線仍保持戰略主動權，同時對烏克蘭政府與歐洲在戰事中的角色提出評估，認為相關因素使衝突持續延宕。

在伊朗議題方面，普丁認為川普延長與伊朗停火的決定是正確的，有助於為外交談判創造空間並穩定中東局勢。他強調，若美國與以色列再次採取軍事行動，將對地區安全與全球穩定造成重大衝擊，俄方表態支持透過外交途徑推動解決。

▲普丁警告，若美國與以色列再度向伊朗動武，恐面臨嚴重後果。（圖／路透）

川普則在白宮向媒體表示，這次通話非常順利，普丁表達願意協助美方處理伊朗濃縮鈾相關議題。他強調，美國立場是不允許伊朗擁有核武，若德黑蘭拒絕放棄核能力，將難以達成協議。川普也表示，他在對話中更關注俄烏戰爭的結束進程，並已向普丁表達希望戰事儘速落幕。

至於俄烏戰爭進展，克里姆林宮指出，普丁在通話中提出於5月9日實施停火的可能性。該日期為俄羅斯紀念二戰勝利的「勝利日」，傳統上舉行大型閱兵儀式，但今年因安全考量，相關慶祝活動已有所縮減。俄方補充，雙方亦就戰場局勢交換意見，但在停火條件與戰略判斷上仍存在明顯分歧。

川普則認為，美伊戰爭與俄烏戰爭「可能在相近的時間點」出現解決進展，並表示希望看到具體且正面的結果。他也重申，與普丁的對話雖涉及伊朗議題，但核心仍集中在俄烏戰爭走向。