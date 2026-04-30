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開戰近2個月！伊朗實權「落革命衛隊手中」　最高領袖被架空

▲▼ 伊朗革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）。（圖／VCG）

▲ 瓦希迪成為對美和平談判關鍵人物。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊開戰近2個月，伊朗內部權力結構已悄然重組。隨著精神領袖哈米尼在戰爭首日遭以美聯軍空襲身亡，其子穆吉塔巴雖名義上接掌最高領袖之位，但據多名熟悉伊朗內部決策的消息人士透露，真正握有實權的是以伊斯蘭革命衛隊（IRGC）為核心的強硬派軍事集團。

《路透》報導，穆吉塔巴在空襲中身受重傷，面部毀損、腿部傷勢嚴重，至今未曾公開露面，僅能透過革命衛隊幕僚傳達指令，或以有限的語音方式與外界聯繫。知情人士坦言，他的角色更接近「背書者」，為將領擬定的方案賦予合法性，而非主動發號施令的實質決策者。

分析：穆吉塔巴難以推翻安全委員會決議

伊朗分析師阿扎齊（Arash Azizi）指出，「重要的決定或許會經過他點頭，但我很難想像他會推翻國家安全委員會的決議。他怎麼可能去對抗那些正在主導戰爭的人？」

戰時權力迅速向最高國家安全委員會（SNSC）和革命衛隊集中，革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）已成為美伊和談中實際執行方面的主要代表，宣布停火當晚他也是伊朗方面核心人物。外交層面雖由外交部長阿拉齊主持，國會議長卡利巴夫近來也參與談判行列，但實質影響力仍掌握在革命衛隊手中。

巴基斯坦身為調停方，一名知情官員透露，伊朗回應速度極為緩慢，有時須等待2至3天，「顯然內部沒有一個統一的決策指揮體系。」

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲ 穆吉塔巴接掌最高領袖至今不曾公開露面。（圖／路透）

分析人士則指出，談判的真正阻礙並非伊朗內部路線之爭，而是華府願意給予的條件與革命衛隊的底線存在巨大落差。伊朗本周向美方提出的新方案主張先擱置核武議題，待戰事結束、波斯灣航運爭端解決後再處理；但美方堅持核問題必須在談判之初就納入議程。

美伊都認為時間對自己有利　談判陷僵局

前美國外交官、伊朗問題專家艾爾（Alan Eyre）直言，「雙方其實都不想談判，都認為時間站在自己這邊。伊朗倚仗著擁有荷莫茲海峽控制權，華府則靠經濟壓力與封鎖施壓」，對任何一方而言，展現彈性都會被視為弱點。

美國中東問題資深談判代表米勒（Aaron David Miller）則描述，「我們見證的是從神聖權威到硬實力的過渡，從教士的影響力轉向革命衛隊的影響力，這就是伊朗現在的治理方式。」

儘管美以持續施加軍事與經濟壓力，伊朗截至目前既未出現內部裂痕，也沒有街頭反對聲浪。分析人士研判，革命衛隊主導下的伊朗，已形成一套戰略共識：避免再度陷入全面戰爭、鞏固荷莫茲海峽控制權等戰略優勢，並以強於開戰前的政治、經濟與軍事地位走出這場衝突。

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