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3千萬買美國居留權！川普金卡僅1人獲准　數百人申請卡關

▲▼川普金卡簽證 。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普金卡簽證計畫目前只有1人獲批准。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府去年12月推出金卡簽證計畫，外國人只要支付100萬美元（約新台幣3160萬元），就能合法在美國居住、工作。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）23日透露，美國官方已批准1人的申請案，還有數百人正排隊待審。

僅1人獲批准　盧特尼克仍樂觀

美聯社、法新社等報導，盧特尼克23日出席國會委員會聽證會時提及，雖然現階段只有1人獲批准，但已經有數百個申請排隊審核，對於計畫成果相當滿意，「他們才剛建立起這套系統，想確保每個環節都做到位」。

然而這數字與先前的說法相比，落差相當明顯。黃金卡計畫去年12月上路短短幾天後，盧特尼克曾宣稱政府已進帳13億美元，當時川普總統站在一旁稱「基本上這就是加強版的綠卡」。

在官方網站上，網頁以「解鎖美國生活」為標語，配上川普嚴肅臉孔及其親筆簽名、白頭鷹和自由女神像。網站也預告即將推出500萬美元的「川普白金卡」，持有者每年可在美國停留最多270天，且非美國境內的收入免稅。

目的取代EB-5　門檻100萬美元起跳

川普去年力推這項計畫，主張能吸引海外優秀人才赴美，同時充實國庫，一開始喊出要價500萬美元的門檻，後來改為現行的個人100萬美元、企業200萬美元。每位申請者除了100萬美元之外，還需繳納1萬5千美元的手續費，用於對申請者進行嚴格審查；企業也可花費200萬美元為一名外籍員工申辦，另需每年繳交1%年費。

金卡計畫旨在取代舊的EB-5投資移民計畫，也就是投資約100萬美元、創辦至少有10名員工的公司，以此取得美國簽證。

事實上，類似概念在全球相當普遍，包括英國、西班牙、希臘、馬爾他、澳洲、加拿大和義大利在內，全球已有數十個國家推出類似的「黃金簽證」制度，吸引富裕人士。

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