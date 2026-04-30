19歲台女曼谷機場被攔下！身上搜出「30隻印度星龜」遭移送

▲台籍女子在曼谷機場被捕。（圖／翻攝曼谷郵報）



記者柯振中／綜合報導

一名19歲台灣籍乘客於週二清晨在泰國蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi International Airport）準備搭機前往台北時，因肢體動作異常遭海關人員攔下。警方在她身上發現以膠帶纏繞並藏匿於布袋中的30隻印度星龜，其中一隻已死亡。該物種屬受保護的瀕危野生動物，在黑市具高昂價值。目前該名乘客已遭逮捕，並依泰國《野生動物保護法》移送法辦，相關調查工作正在進行中。

海關人員察覺肢體動作異常進而攔檢扣押

根據《曼谷郵報》報導，泰國蘇凡納布國際機場野生動物檢查站站長康奎特（Komkrit Pinsai）表示，28日清晨5時25分，一名持台灣護照的19歲乘客在出境大廳準備登機時，因肢體動作不自然，引起執法人員注意。海關隨後在篩檢區進行詳細搜索，發現該名乘客將30隻印度星龜以膠帶纏繞，試圖限制這些烏龜的行動，並裝入布袋後貼附於身體表面，藉此規避安全檢查。

▼台籍女子在曼谷機場被捕。（圖／翻攝曼谷郵報）



黑市價值高昂且名列瀕危物種保護名單

執法部門指出，受查獲的30隻星龜中，已有1隻不幸死亡。該物種目前被列入《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》，在黑市交易中擁有極高價值。根據初步調查，該名乘客原定搭乘泰國越捷航空（VietJet Air）VZ568航班前往台北，卻在起飛前夕遭到逮捕。泰國政府強調，嚴禁未經許可進行受保護動物的國際貿易，將加強機場查緝力道。

嫌犯移送警局偵辦並面臨刑事指控

該名未具名的台灣籍乘客隨後被送往蘇凡納布國際機場警察局，並依據泰國《野生動物保護法》受到起訴。警方目前已扣留所有走私活體，並移交給相關生物專家進行後續照顧與復育工作。相關單位表示，將持續追查該起走私案背後的供應鏈來源，以打擊非法野生動物販運活動，保護脆弱的生態環境。