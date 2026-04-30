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5歲女童遭水泥封屍！狠母聯手繼父虐殺　「氣管全是土」竟是活埋

▲▼ 。（圖／翻攝自g1）

▲ 瑪麗亞遭母親和繼父親手殺害。（圖／翻攝自g1）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西聖保羅州發生一起震驚全國的虐童案，年僅5歲的小女孩瑪麗亞（Maria Clara Aguirre Lisboa）遭親生母親與繼父殺害後埋在自家後院，法醫報告更揭露她被埋時仍有呼吸，氣管內發現泥土，死因為活埋導致窒息。

《太陽報》報導，警方去年10月14日在女童與母親盧依莎（Luiza Aguirre Barbosa da Silva）、繼父羅德里戈（Rodrigo Ribeiro Machado）同住的住宅後院一處以水泥封蓋的墳墓中，發現女童已高度腐爛的遺體，研判死亡時間約在屍體被發現的20天前。法醫報告還指出，女童頭部有明顯外傷，生前疑遭毆打。

據悉，羅德里戈在事發前數月便曾威脅過女童，兒童保護機構當時已介入追蹤此案，但在女童祖父10月初通報她失蹤之前，社福人員已長達2個月無法聯繫上盧依莎。

調查人員還發現，羅德里戈在傳給女童生父的語音訊息中冷血咆哮，「你女兒已經死了，她根本不存在了。別再騷擾我們，別再傳訊息給我。」

調查人員奧古斯托（Franco Augusto）指出，羅德里戈有前科在身，被控長期對女童及盧依莎施加肉體與精神虐待，而盧依莎也被指控虐待親生女兒。兩人目前均以加重謀殺罪及隱匿屍體罪被起訴，預計5月出庭受審。女童姑姑悲痛發聲，「得知妳的生命被如此殘忍地奪走讓我心都碎了。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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