以為他在巴黎度假！化學老師瞞家人赴瑞士安樂死　母聽死訊崩潰

▲英國一名化學老師向母親謊稱去巴黎旅遊，實則隻身前往瑞士進行安樂死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／鏡週刊

英國一名47歲的化學老師艾利斯泰爾（Alistair Hamilton），向家人謊稱前往巴黎旅遊，實則隻身前往瑞士進行安樂死。他84歲的母親朱迪斯（Judith Hamilton）在兒子失聯一週後報警，才從警方口中得知噩耗。

隱瞞家人赴死 母報警才知真相

據《Mirror》報導，艾利斯泰爾生前深受不明原因的體重減輕與腹痛所苦，經多次檢查始終找不出病因，導致他身心受創，生活品質大幅下降。2023年8月，他告訴母親要去巴黎探望朋友，剛抵達瑞士時，艾利斯泰爾還會與母親通電話。然而，幾天後他便失去聯繫，心急如焚的母親向警方報案後，才發現，他早已在瑞士巴塞的安樂死診所完成安樂死。

朱迪斯悲痛表示，雖然診所官網宣稱會要求患者必須告知家屬「即使他們不會支持」，但在艾利斯泰爾的個案中，診所僅憑一句「透過朋友通知家人」便執行程序，完全未向家屬求證，導致朱迪斯知道時，早已與兒子天人永隔。

家屬心碎發聲：我們被奪走了挽回的機會

診所隨後對家屬表達歉意，並承諾未來會要求申請者在工作人員面前聯繫家屬，但朱迪斯聲稱，在那之後仍發生過類似案例。她心碎表示，「你會覺得，如果你能抓住他們，緊緊地抱著他們兩三年，也許他們的人生觀就會改變。我們被剝奪了這樣的機會。」

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