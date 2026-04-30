首度！英王夫婦訪紐約911遺址　帝國大廈亮起4色燈光

▲英王查爾斯三世與王后卡蜜拉29日來到紐約參觀911恐攻事件紀念遺址。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉本周在美國進行4天國是訪問，29日來到紐約參觀911恐攻事件紀念遺址，獻上鮮花悼念罹難者，親筆留下真摯字句，現場維安嚴密、氣氛莊重肅穆。

首訪911紀念館 手寫卡片「與美國人民同在」

BBC、CNN等報導，這是查爾斯三世夫婦首次造訪911紀念地點，兩人在水池旁放下白玫瑰花束，並留下一張手寫卡片，上面寫著「我們悼念在2001年9月11日不幸喪生的人們，我們始終與美國人民同在，共同面對這份沉重的傷痛。查爾斯 R 卡蜜拉。」

▲這是查爾斯三世夫婦首次造訪911紀念地點，留下手寫卡片。（圖／路透）

訪問期間，兩人會見遇難者家屬及當年參與救援行動的第一線救難人員，也與長期支持罹難者家屬的慈善機構代表，以及致力保存歷史記憶的教育團體交流。

現任紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）與前市長彭博（Michael Bloomberg）等多人也出席這次活動。現場警力大量部署，周邊道路封閉、設有檢查哨，還有直升機在空中盤旋。此前，曼達尼曾稱，若能與英王單獨會面，將會開口要求把鑽石「光之山」（Koh-i-Noor）歸還印度。目前尚不清楚他是否真的開口提過此事。

▲現任紐約市長曼達尼等人也出席這次活動。（圖／路透）

王后推廣閱讀識字 小袋鼠Roo玩偶捐贈紐約圖書館

到了下午，查爾斯三世與卡蜜拉各自行動。卡蜜拉王后前往紐約公共圖書館（New York Public Library）參訪，推廣閱讀識字的重要性，親自為孩子朗讀《小熊維尼》並分享書本如何開拓她的視野。

此外，卡蜜拉還帶來一份特別禮物，即一隻全新的小袋鼠Roo玩偶，把玩偶捐贈給紐約公共圖書館。該館自1987年起展示著1920年代啟發《小熊維尼》系列故事的原版玩偶，但Roo的玩偶自1930年代起便下落不明，這次由她帶來的新版玩偶，正是由當年製作原版玩偶的同一家廠商所製作。

▲卡蜜拉王后前往紐約公共圖書館，親自為孩子朗讀。（圖／路透）

查爾斯哈林區種菜餵雞 與卡蜜拉出席宴會

查爾斯三世則前往哈林區，探訪在地教育與健康飲食計畫「哈林成長」（Harlem Grown），陪孩子餵雞，並親手種下薰衣草和芥菜。

當晚，查爾斯三世與卡蜜拉出席「國王信託」（King's Trust）接待宴會，現場名流雲集。

▲查爾斯三世陪孩子餵雞種菜。（圖／路透）

紐約地標帝國大廈點亮4色燈光致敬

英王夫婦訪問紐約的最後亮點是燈光，紐約地標帝國大廈（Empire State Building）特別亮起紅、白、藍、金四色燈光，附近的摩根大通大廈（JPMorgan Chase Tower）也投影出一面英國國旗。

預計查爾斯與卡蜜拉接下來還會前往維吉尼亞州，在結束美國行程之後，將訪問百慕達，展開英國海外領地行程。