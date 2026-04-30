首度！英王夫婦訪紐約911遺址　帝國大廈亮起4色燈光

▲英王查爾斯三世與王后卡蜜拉29日來到紐約參觀911恐攻事件紀念遺址。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉本周在美國進行4天國是訪問，29日來到紐約參觀911恐攻事件紀念遺址，獻上鮮花悼念罹難者，親筆留下真摯字句，現場維安嚴密、氣氛莊重肅穆。
首訪911紀念館 手寫卡片「與美國人民同在」
BBC、CNN等報導，這是查爾斯三世夫婦首次造訪911紀念地點，兩人在水池旁放下白玫瑰花束，並留下一張手寫卡片，上面寫著「我們悼念在2001年9月11日不幸喪生的人們，我們始終與美國人民同在，共同面對這份沉重的傷痛。查爾斯 R 卡蜜拉。」
▲這是查爾斯三世夫婦首次造訪911紀念地點，留下手寫卡片。（圖／路透）
訪問期間，兩人會見遇難者家屬及當年參與救援行動的第一線救難人員，也與長期支持罹難者家屬的慈善機構代表，以及致力保存歷史記憶的教育團體交流。
現任紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）與前市長彭博（Michael Bloomberg）等多人也出席這次活動。現場警力大量部署，周邊道路封閉、設有檢查哨，還有直升機在空中盤旋。此前，曼達尼曾稱，若能與英王單獨會面，將會開口要求把鑽石「光之山」（Koh-i-Noor）歸還印度。目前尚不清楚他是否真的開口提過此事。
▲現任紐約市長曼達尼等人也出席這次活動。（圖／路透）
王后推廣閱讀識字 小袋鼠Roo玩偶捐贈紐約圖書館
到了下午，查爾斯三世與卡蜜拉各自行動。卡蜜拉王后前往紐約公共圖書館（New York Public Library）參訪，推廣閱讀識字的重要性，親自為孩子朗讀《小熊維尼》並分享書本如何開拓她的視野。
此外，卡蜜拉還帶來一份特別禮物，即一隻全新的小袋鼠Roo玩偶，把玩偶捐贈給紐約公共圖書館。該館自1987年起展示著1920年代啟發《小熊維尼》系列故事的原版玩偶，但Roo的玩偶自1930年代起便下落不明，這次由她帶來的新版玩偶，正是由當年製作原版玩偶的同一家廠商所製作。
▲卡蜜拉王后前往紐約公共圖書館，親自為孩子朗讀。（圖／路透）
查爾斯哈林區種菜餵雞 與卡蜜拉出席宴會
查爾斯三世則前往哈林區，探訪在地教育與健康飲食計畫「哈林成長」（Harlem Grown），陪孩子餵雞，並親手種下薰衣草和芥菜。
當晚，查爾斯三世與卡蜜拉出席「國王信託」（King's Trust）接待宴會，現場名流雲集。
▲查爾斯三世陪孩子餵雞種菜。（圖／路透）
紐約地標帝國大廈點亮4色燈光致敬
英王夫婦訪問紐約的最後亮點是燈光，紐約地標帝國大廈（Empire State Building）特別亮起紅、白、藍、金四色燈光，附近的摩根大通大廈（JPMorgan Chase Tower）也投影出一面英國國旗。
預計查爾斯與卡蜜拉接下來還會前往維吉尼亞州，在結束美國行程之後，將訪問百慕達，展開英國海外領地行程。
Tonight, the Empire State Building shines Red, White, Blue, and Gold in honor of Their Majesties King Charles III and Queen Camilla’s royal visit to New York.— Empire State Building (@EmpireStateBldg) April 29, 2026
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