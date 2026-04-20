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嘉義惡火奪3命！黃敏惠延後出國行程　嘉檢週五解剖釐清死因

▲▼嘉義惡火奪3命，市長黃敏惠前往現場聽取消防簡報。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠昨晚間前往火災現場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市東區大雅路二段一處無尾巷19日晚間傳出火警，導致一家3口受困陽台，被警消救出時均已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍陸續宣告不治。嘉義市長黃敏惠第一時間掌握現場狀況，責成消防局全力救災，並延後出訪國外行程，率市府團隊前往現場關心住戶，指示相關局處全力提供必要協助。

警消19日晚間8時接獲通報，東區大雅路二段一處巷內民宅起火，抵達時該戶已經全面燃燒，火光直竄屋外，由於現場巷弄狹窄，影響救災效率，火勢雖於1小時後撲滅，但一家3口卻倒臥在3樓陽台，送醫搶救後陸續宣告死亡。警方調查，死者3人為一家三口，分別是父親翁男(44歲)、母親張女(44歲)、以及年僅5歲的翁姓女童。

黃敏惠獲悉後第一時間掌握情況，晚間趕抵現場聽取消防局說明處理情形與後續協助需求，並逐一致意慰問第一線消防人員，感謝大家在第一時間投入救災、守護市民安全，同時也責成市府團隊持續關懷受影響住戶及家屬，協助後續生活照顧、安置及相關支持事宜，目前已協助安置2戶7人。

據了解，黃敏惠原預訂今(20日)率團前往新加坡參加食品展，並已向議會定期會請假施政報告，但在得知發生火警後，立即延後出國行程，並親自前往現場訪視。市府表示，本次火警合計波及2戶，造成住戶3人不幸身亡。對此，黃敏惠市長表達深切關心與不捨，並指示市府團隊全力陪伴家屬，協助處理後續事宜，盼以最快速度整合相關資源，提供受影響住戶與家屬必要協助，陪伴度過難關。

嘉義地檢署表示，這起火警造成3人死亡，今上午接獲警方報驗後，立即指派檢察官率法醫前往相驗，同時指揮司法警察、消防進行現場勘察採證，並同步與財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會人員啟動關懷機制，提供家屬相關輔導支持及必要之協助與陪伴。相驗後，為確認死者3人之確切死因，排定本週五(24日)上午解剖；而民宅起火原因，已囑託嘉義市政府消防局儘速完成火調鑑定，積極釐清火災經過情形。

▲▼嘉義惡火奪3命，市長黃敏惠前往現場聽取消防簡報。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義惡火奪3命，市長黃敏惠前往現場聽取消防簡報。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義惡火奪3命，市長黃敏惠前往現場聽取消防簡報。（圖／記者翁伊森翻攝）

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