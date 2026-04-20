嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市東區大雅路二段一處無尾巷19日晚間傳出3死火警，警消晚間8時接獲通報，趕抵現場時，該戶民宅已經全面燃燒，火光直竄屋外，由於現場巷弄狹窄，影響救災效率，火勢雖於1小時後撲滅，但一家3口卻倒臥在3樓陽台，送醫搶救後陸續宣告死亡。監視器畫面拍下，爸爸翁男當下發現車庫竄出火光後，立即開門往屋內衝，沒想到卻再也出不來。

▲爸爸翁男發現火光後，第一時間先打開住家鐵捲門。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲監視器拍到，翁男打開鐵捲門後本有機會逃生，但仍毫不猶豫選擇衝進火場內救妻女。

勇父最後身影 衝返火場救妻女

警方調查，死者3人為一家三口，分別是父親翁男(44歲)、母親張女(44歲)、以及年僅5歲的翁姓女童。巷口監視器畫面拍下，晚間7時56分翁男見到自家車庫竄出火光後，立即上前打開鐵捲門，原本翁男還有生還機會，但一想到妻女仍在屋內，仍然一個箭步就往家裡衝，這一去就再也沒回頭。

無尾巷空間狹窄 增加救援難度

警消指出，接獲火警通報後立即出動8車、40人到場灌救，抵達時現場住宅已經全面燃燒，火光直竄屋外，由於該處為無尾巷，空間狹窄、僅能容納一輛消防車進入，其餘車輛在外待命，影響救災效率，現場消防人員雖然掌握3樓有人受困，但仍只能從1樓向上挺進，救援難度相當高。

直到晚間9時48分警消撲滅火勢後，才在3樓陽台發現翁男一家3口，當時3人均已無生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍陸續宣告不治死亡。

屋主人在國外 躲過火劫

警方初步調查，翁男職業為工程師、妻子張女則是會計，該屋登記屋主張姓婦人是翁男的母親，當時張婦人在國外，因此逃過一劫，接獲惡耗後目前已經緊急返台。警消初步勘查現場，3樓為外推陽台且設有窗戶，非傳統鐵窗結構，但火勢蔓延速度異常迅猛，不排除與室內裝潢建材或其他因素助燃有關，詳細起火原因仍待進一步鑑識釐清。

▼現場火勢蔓延相當迅猛，警消抵達時已經全面燃燒。（圖／記者翁伊森翻攝）