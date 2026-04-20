火吞高爾夫工程師1家3口！娘家親媽夜奔認屍...消防署急派專家

▲嘉義一處民宅昨日發生猛烈大火，造成一家三口死亡的悲劇。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義市東區大雅路二段昨(19)日晚間發生奪命火警，一棟透天厝突竄火勢，消防人員灌救近1小時後撲滅，卻在3樓陽台發現一家三口倒臥，送醫後仍全數不治，釀成3死悲劇，相關單位今（20）日也將對遺體進行相驗，並釐清起火原因。

警方調查，罹難的一家三口中，44歲翁姓丈夫從事高爾夫球製造工程師，44歲張姓妻子為會計，與年僅5歲的女兒同住。警消獲報後出動8車40人前往搶救，由於現場為無尾巷，僅能容納一輛消防車進入，搶救效率嚴重受影響。

▲消防指出，現場大火異常猛烈，稍早火調科人員已抵達現場調查。（圖／記者翁伊森翻攝）

警消雖掌握一家3口受困3樓陽台，但火勢異常猛烈，只能從1樓向上搶救，3人被救出時都已無生命跡象，分別送往醫院搶救仍宣告不治。根據報案民眾說法，最早疑似是1樓出現火勢，隨後迅速向上延燒，短時間內整棟陷入火海，加上屋內濃煙密布，導致3人逃生不及，最終釀成憾事。

警方表示，該屋屋主為翁姓丈夫的母親，案發當時人在中國未返台；而張姓妻子的母親已於昨日出面認屍。消防署火調科稍早已抵達現場，將詳細調查火警發生原因，3名死者遺體也將於今日完成相驗釐清死因。