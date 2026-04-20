新人不會Excel！職場老鳥崩潰： 像在教小學生　網曝：心態才重要

▲社會新鮮人不會Excel，引發網友熱議。圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

圖文／鏡週刊

公司菜鳥須具備的技能，是該在學校或者出社會再學？一名OL抱怨，新人不熟悉Excel操作，造成她還要花時間教學，她認為使用這些軟體是基本門檻，否則會影響工作效率。貼文引發討論，有人建議，應該將Word、Excel、PowerPoint及Outlook等常見的辦公軟體，列為大學或科大必修課程；但也有老鳥直言，Excel除非是商科，不然學校不會教授相關內容，反而是新人自己的學習態度比較重要。

新人不會使用軟體 影響工作效率

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一名OL近日在Threads發文指出，建議公司找新人，至少要會Excel基本的操作能力。原PO認為，基礎電腦操作技能是最低門檻，但看到Excel表格的數字還要計算機一個一個算，非常傻眼。她認為，如果新人對相關軟體不熟悉，不僅要還要額外花時間教學，還可能影響整個工作效率。

貼文一出，有職場前輩提到，教育部應該「把Word、Excel、PowerPoint、Outlook 列為大學、科大必修科目，這些是職場必備工具，不是專業」。

學校或許沒教 學習態度才重要

不過，也有過來人認為，學校的角色是學術研究，不是教職場技能，甚至自己沒有印象學校有學過Excel，「我以前的電腦課真的沒有教怎麼用Excel，都是跟著帶我工作的前輩做一遍後，我自己Google摸索學會的」、「Excel真的不是學校應該要教的，不是商科的基本不會碰到」、「我覺得學習態度比較重要，大家都是從0開始學起」、「我8年級路過⋯學校真的沒教，但我倒是自己有興趣自己上網做功課邊學」。



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