點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單：以為天然

▲龜記茗品「紅柚翡翠」。（圖／龜記茗品提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「紅柚翡翠」是手搖飲料品牌「龜記」的招牌飲品，不過，近日就有網友注意到，龜記使用的葡萄柚汁，其成分卻包含「高果糖糖漿」，代表就算點了無糖，還是會喝到糖。對此，龜記說明，為了讓果汁的酸甜度不要產生落差，他們會根據水果的原始數據進行極細微的數值調整，而門市的「無糖」選項則是指現場調製過程中，不額外加入蔗糖糖漿。

點無糖紅柚翡翠，卻見葡萄柚汁已加糖

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友點了無糖的「紅柚翡翠」，卻意外發現，龜記使用的葡萄柚汁，其成分卻包含「高果糖糖漿」，因此之後便不再購買。

龜記回應：為了平衡層次而進行的微調

龜記在Threads上回應，「龜記堅持選用天然水果，但大自然孕育的水果會因產季、氣候、雨水等因素，使每一批採收的酸甜度產生落差。為了不讓您『今天喝到很酸、明天喝到很甜』，我們在果汁生產的前端，會根據該批水果的原始數據，使用食品級安全成分進行極微細的數值校正」。

▲龜記回應網友。（圖／翻攝自Threads）

龜記也舉例，這就像是烹飪時，「為了平衡層次而進行的微調，目的是確保全台每一間門市的紅柚翡翠，都能維持品牌標誌性的經典風味，避免因天然波動造成的品質不均」。

至於無糖的定義，龜記說明，門市提供的無糖，「是指在現場調製過程中不額外添加蔗糖糖漿。」因此消費者在飲用時所感受到的甜味，主要來自於天然水果本身的果糖，「以及為了平衡風味落差，在前端校正時所使用的極微量數值調整」，他們將食品安全、風味穩定視為品牌的生命線，未來他們也會持續在天然美味與標準化品質間取得平衡。

一票網友不買單：如果當初知道，我不會點

然而回應曝光後，不少網友都認為，「你1.的第一句都跟其他說明背道而馳」、『無糖』如果只是指門市現場不另外加果糖糖漿，但前端原料本身已經做過甜味調整，那這樣的「『無糖』跟一般消費者理解的無糖，真的是同一件事嗎」、「現代人普遍對於『高果糖糖漿』就是存有高度健康疑慮，我想客人更想聽到的是調整成分，而不是試圖為成分洗白」、「以為自己喝的是天然的水果茶，結果都在喝香料、防腐劑和甜味劑」、「可是我一直以為你們的紅柚汁是百分之百的原汁，如果當初知道成分表裡面有高果糖糖漿，我不會點啊」。