　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單：以為天然

▲▼龜記茗品「紅柚翡翠」。（圖／龜記茗品提供）

▲龜記茗品「紅柚翡翠」。（圖／龜記茗品提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「紅柚翡翠」是手搖飲料品牌「龜記」的招牌飲品，不過，近日就有網友注意到，龜記使用的葡萄柚汁，其成分卻包含「高果糖糖漿」，代表就算點了無糖，還是會喝到糖。對此，龜記說明，為了讓果汁的酸甜度不要產生落差，他們會根據水果的原始數據進行極細微的數值調整，而門市的「無糖」選項則是指現場調製過程中，不額外加入蔗糖糖漿。

點無糖紅柚翡翠，卻見葡萄柚汁已加糖

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友點了無糖的「紅柚翡翠」，卻意外發現，龜記使用的葡萄柚汁，其成分卻包含「高果糖糖漿」，因此之後便不再購買。

龜記回應：為了平衡層次而進行的微調

龜記在Threads上回應，「龜記堅持選用天然水果，但大自然孕育的水果會因產季、氣候、雨水等因素，使每一批採收的酸甜度產生落差。為了不讓您『今天喝到很酸、明天喝到很甜』，我們在果汁生產的前端，會根據該批水果的原始數據，使用食品級安全成分進行極微細的數值校正」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲龜記回應網友。（圖／翻攝自Threads）

龜記也舉例，這就像是烹飪時，「為了平衡層次而進行的微調，目的是確保全台每一間門市的紅柚翡翠，都能維持品牌標誌性的經典風味，避免因天然波動造成的品質不均」。

至於無糖的定義，龜記說明，門市提供的無糖，「是指在現場調製過程中不額外添加蔗糖糖漿。」因此消費者在飲用時所感受到的甜味，主要來自於天然水果本身的果糖，「以及為了平衡風味落差，在前端校正時所使用的極微量數值調整」，他們將食品安全、風味穩定視為品牌的生命線，未來他們也會持續在天然美味與標準化品質間取得平衡。

一票網友不買單：如果當初知道，我不會點

然而回應曝光後，不少網友都認為，「你1.的第一句都跟其他說明背道而馳」、『無糖』如果只是指門市現場不另外加果糖糖漿，但前端原料本身已經做過甜味調整，那這樣的「『無糖』跟一般消費者理解的無糖，真的是同一件事嗎」、「現代人普遍對於『高果糖糖漿』就是存有高度健康疑慮，我想客人更想聽到的是調整成分，而不是試圖為成分洗白」、「以為自己喝的是天然的水果茶，結果都在喝香料、防腐劑和甜味劑」、「可是我一直以為你們的紅柚汁是百分之百的原汁，如果當初知道成分表裡面有高果糖糖漿，我不會點啊」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一家3口殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影
無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單
才公開正妹女兒IG！　吊車大王曝「帳號被封了」
知名黑白切少東遭「斷手腳丟包」！　父母出國手機狂震　
飛機餐沒吃帶入境　挨罰20萬不繳慘了！鴻海股票遭扣押
快訊／股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停
高爾夫工程師1家3口命喪火窟　娘家夜奔認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

號稱有內線控制開獎！他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

東西都帶了！「客人1原因被擋」無法出國　網怒噴：這鍋你要背

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉！兩派戰翻：根本沒問題

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

今起連三天熱到36度　周四鋒面到「雨勢由北往南轉強」

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單：以為天然

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

號稱有內線控制開獎！他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

東西都帶了！「客人1原因被擋」無法出國　網怒噴：這鍋你要背

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉！兩派戰翻：根本沒問題

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

今起連三天熱到36度　周四鋒面到「雨勢由北往南轉強」

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單：以為天然

海外粉絲熱議「動畫拯救無數人」！七龍珠、火影成為人生指引

核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」　足以封鎖荷莫茲

星巴克4／21起「大杯以上買一送一」　10款指定品項點到多賺一杯

Mister Donut「2款愛心甜甜圈」迎母親節　限時買5送1

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

柯佳嬿吃太鹹急求救消水腫！　釣出網友獻技「10招救女演員」

大砲議員夫進食材「洗產地」賣學校　檢警直搗倉庫搜索5萬交保　

51歲婦喪夫獨養2幼子陷困境　東港警+善心人士送暖解燃眉之急

泰15歲少女「潑水節」遭軍人拖公廁性侵　監視器畫面曝光

中配任職引國安疑慮　健保署：僅訓練未接觸機敏資料

【太萌了】李多慧調皮向台中人「嗆聲」：我們~贏！

生活熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

雷雨鋒面周四到　全台連下3天

爐主阿公住院！白沙屯媽祖回程「大轉彎」探望

今「穀雨」！　7禁忌一次看

不只乾哥乾妹！YT頻道「謎案追蹤」爆紅　網激推2大案

夜市哪攤最暴利？大票點名它「超級印鈔機」

才公開正妹女兒IG！吊車大王：暫時被封了

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因

更多熱門

相關新聞

龜記聯名Labubu公仔「線上抽選販售」　門市消費滿200送貼紙

龜記聯名Labubu公仔「線上抽選販售」　門市消費滿200送貼紙

龜記茗品攜手人氣IP「Labubu」推出公仔、刺繡水洗帽等5款周邊，還有限量杯身與杯膜，活動2月2日至4月13日開跑。

邊佑錫拿台灣手搖飲拍照！品牌、品項曝光

邊佑錫拿台灣手搖飲拍照！品牌、品項曝光

迷客夏桂香系列飲品新上市

迷客夏桂香系列飲品新上市

手搖飲限定水果飲品新上市

手搖飲限定水果飲品新上市

可不可「咖啡系列」新上市

可不可「咖啡系列」新上市

關鍵字：

龜記龜記茗品紅柚翡翠

讀者迴響

熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全終止」 在地人不捨

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面