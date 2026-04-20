「毛越刮越粗、雞肉打生長激素」他驚：2026年還有人信！全場炸鍋

▲醫師指出，毛並不會越刮越粗。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者劉維榛／綜合報導

都2026年了！一名網友感嘆，至今身邊還是常有人深信「腿毛越刮越粗」、「雞肉都打生長激素」等老謠言，讓她相當傻眼。貼文引發共鳴，網友也補充一堆從小聽到大的迷思。對此，皮膚科醫師解釋，刮毛後看起來變粗只是視覺錯覺；農業部也闢謠，白肉雞長得快，靠的是育種、飼料與環境改善，非打生長激素。

一名網友在Threads發文直呼，明明現在資訊這麼發達，網路搜尋也很方便，但身邊還是常常有人把過時迷思講得像真理一樣，像是刮腿毛、刮鬍子之後，毛髮就會長得更粗更黑；或是使用牙線會把牙縫越撐越大；甚至還有人堅信，現在吃到的雞肉都是靠打生長激素才長這麼快。讓原PO不禁納悶，為什麼這些說法到了2026年，還是能一直流傳下去。

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底下網友也無奈分享各種無稽之談，「經痛不可以吃止痛藥，不然下個月會更痛，From前同事」、「還有雞蛋一天不能吃太多顆」、「泡麵都是防腐劑」、「還有掰手指，手指關節會變粗」、「味精傷身」、「婆婆說她才不要洗牙，牙齒會越洗越小」、「白髮拔一根長三根」。

其中最常被提起的，還是「雞肉都是打生長激素」這個說法，引發網友回應，「生長激素貴到靠杯…不會給雞打」、「家人很堅信『雞肉都是打生長激素』這個謠言，叫我不要常吃火雞肉飯，但我很喜歡吃」、「我媽還是相信喔，到現在還在說速食店的雞都是打生長激素的，普拿疼會殘留在人體內10年，味精不健康不能加」、「我自己都打不起了，給雞打是在浪費」。

毛真的會「越刮越粗」？醫：跟形狀有關



事實上，關於腿毛為何好像越刮越粗？皮膚科醫師陳昱璁解釋，之所以會認為越刮越粗，是因毛髮生長的形狀像竹筍，遠端部分較細、鄰近毛孔位置較粗，「刮除了比較細的地方，自然剩下的毛髮就會看起來比較粗，所以並不是真的會越刮越粗喔！」

▲白肉雞長太快，農業部曝三大原因。（圖／ETtoday資料照）



雞被施打生長激素？農業部闢謠：施打不符合成本效益



至於「雞肉可能有打生長激素或施用抗生素」的消息部分，農業部也在官網闢謠，指出政府對雞肉產品實施定期且嚴格的檢驗把關，民眾只要選購具合法認證的肉品（例如CAS認證肉品）即可安心食用。雞肉營養豐富，且相較於其他畜產品脂肪含量偏低，因此上述說法實為網路謠言，消費者無須過度擔心。

農業部說明，一般人常誤以為白肉雞生長快速（飼養期僅35-40天）是因為施打生長激素或使用抗生素。然而，這些藥劑成本高昂，逐隻施打或長期用藥根本不符經濟效益。白肉雞之所以能「快速長成」，主要有以下三大原因：

育種技術突破：白肉雞經過數千代的選育改良,育種專家持續挑選每日增重速度快、體質強健的雞隻進行配種，世代相傳下來，大幅縮短了雞隻的成長週期與上市時間。

飼料配方優化：運用電腦精算，調配出最符合肉雞生長需求的營養配方，提供均衡的營養成分，搭配良好的飼養管理與飲水設施，讓雞隻只需攝取1.8公斤飼料，就能增加1公斤體重。

飼養環境改善：有效減緩熱緊迫問題，例如採用水簾式雞舍，不僅通風良好還能維持恆溫，讓雞隻情緒穩定；同時落實生物安全管理，降低疾病發生率及用藥機會，使雞隻健康穩定生長，產出衛生安全的雞肉產品。