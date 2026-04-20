外國客來台「瘋搶日常小物」他喊意外　大票人認證：指定伴手禮

▲西門町是外國旅客的熱門觀光地。（圖／記者項瀚攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多外國旅客來台觀光，鳳梨酥、牛軋糖、茶葉是傳統熱門伴手禮；不過，一名網友近日發文驚呼，聽聞外國人來台灣會特地買「3M牙線棒」回去。這番話釣出大票網友與海外台人現身證實，該產品不僅是韓國旅客的掃貨首選，甚至是不少外國親友指定的伴手禮。

外國人整車掃貨 一票人點頭：海外親友指定伴手禮

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads好奇求問，「你們有聽說過外國人來台灣會特地買3M牙線回去？原本我還半信半疑，結果好像滿多人都這樣說。」

對此，大票網友點頭表示，在韓國觀光客最愛的家樂福桂林店，不時就能看到外國人「整車掃貨」的奇景；更有旅外的台人坦言，每次回台灣或有朋友來台，一定會指定打包這項小物，「這是真的！我伴侶每次回台灣都會買幾盒回英國」、「我妹妹每年都會買2000支3M雙線牙線棒回澳洲用」、「不要說外國人，我也會特地帶回美國用」、「新加坡友人每次來台一定會買回去」、「海外的家人會指定要3M的牙線棒作伴手禮」、「我也是買一堆回日本」。

內行揭秘：這是正宗「台灣發明」

還有內行人指出，這款廣受好評的3M牙線棒，其實是由台灣3M的研發人員所發明，是正宗的台灣研發奇蹟。正因為設計貼合亞洲人齒縫需求且韌度極佳，加上價格相較海外更為親民，才讓這項標榜「台灣發明」的日常用品紅遍全球。

另外，也有不少網友笑說，「連台灣人都覺得好用」、「我的韓國朋友被我影響，現在也只用3M」、「我妹每次回台灣都會搬一堆回加拿大，尤其是兒童用的，兩個小孩從小用」。

►容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」 一票中招：爛設計

►不只乾哥乾妹！YT頻道「謎案追蹤」爆紅 網激推2大案

►YTR住雅房「台北生活1個月」開銷不到2萬 PTT卻戰翻了